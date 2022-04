A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a magyar nyelv hetével kapcsolatos programot szerveztek csütörtökön. Két középiskolai osztálynak tartott rendhagyó nyelvtanórát a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának két egyetemi docense, dr. Illésné dr. Kovács Mária és dr. Kecskés Judit.

„Az anyanyelv hete kapcsán fontos feladatunk, hogy eljussunk a gyerekekhez, és szóljunk hozzájuk. A nyelvészetnek számos területe van, meg kell találnunk azokat a témákat, amelyek az adott korosztálynak megfelelnek” – mondta dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens. Hozzátette: olyan előadást hozott, amely a nyelvi humort próbálta felölelni, mert humorral mindenkit meg lehet szólítani. A gyerekek be is kapcsolódtak aktívan, mondták az eredeti közmondást, a szólásokat felismerték, eljátszottak vele, tetszett nekik – értékelte a docens. „Ha megnyerjük őket az anyanyelv ügyének, akkor ezzel össznemzeti érdeket is szolgálunk, hiszen a magyar nyelv megtartása mindannyiunk és a nemzet hosszú távú megmaradásának záloga.”

A digitális világ terjedésével a magyar nyelv helyes használata időnként háttérbe szorul. A fiatalok rövidítéseket, emojikat, idegen kifejezéseket használnak a mindennapi beszédben és írásban is.

„Ez egy nagyon sajátos jelenség, azonban lépést kell tartani a korral, eposzi terjedelemben nem lehet üzeneteket írni. Azt viszont el kell érni, hogy biztos helyesírása legyen a gyerekeknek, hogy hosszabb szöveg esetén is magabiztosak legyenek. De hiába tanítunk helyesírási szabályt, az nehezen épül be készségszinten, ha a gyerek nem olvas. Nem képregényt és egyéb vizuális módon megjelenő történeteket, hanem könyvet. Ezért lényeges, hogy mindennap mesét olvassunk a pici gyereknek. Ha úgy nő fel, hogy minden este mesét hallgat a szüleitől, akkor sokkal nagyobb késztetése lesz a szöveg befogadására. A nyelvi kompetencia minden szakma alapja. Amelyik gyereknek gazdag a szókincse, kifejezetten jó a verbális készsége, az sokkal könnyebben sajátítja el bármely választott pálya szakmai ismereteit is és lesz sikeresebb és eredményesebb” – tudatta a docens.

A fiatalok vevők rá

„Az előadáson felhozott példákon keresztül tapasztalhatták, milyen fantasztikus a magyar nyelv – mondta Lovász László magyar nyelv és irodalom szakos tanár, aki a Lévay József Református Gimnázium hetedikes osztályát hozta el a rendezvényre. – A rendhagyó nyelvtanóra tele volt humorral, amely közel áll az én tanítási stílusomhoz is. A fiatalok vevők erre, és a nyelvtanórába pontosan belefér a humor. Fel tudjuk oldani a szárazabbnak tűnő tananyagrészt vele. Feladatként is szoktam adni a diákoknak, hogy írjanak humoros szöveget. Nem bántó vagy sértő, hanem kellemes szóhasználattal, amelyen együtt tudunk nevetni.”

(A borítóképen: Dr. Illésné dr. Kovács Mária előadása. Fotó: Ádám János)