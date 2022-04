Első lett egy nemzetközi dalszerző versenyen Barta Ildikó, a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium tanára, a zeneelmélet tanszak vezetője. Igazi meglepetés volt számára a siker, hiszen nem is tudta, hogy dala szerepel a megméretésen, mivel azt a párja küldte be.

– Egy kanadai, online versenyről van szó, ahol egy Urhegyi Aranka költeményére írott versmegzenésítésem szerepelt. Ezen a megméretésen Grammy-díjas producerek, hangmérnökök, dalszerzők mondják el élőben a kritikájukat. A világ minden tájáról neveztek be dalokat a szerzők, több ezren, a zsűri pedig havonta 12-t választ ki ezek közül. Egy online műsorban lejátsszák, majd az elhangzás után rögtön értékelik a művet. Nagy örömömre az enyém nagyon tetszett nekik. Azt mondták, hogy gyönyörű a hangom, a dalszöveg és a zene is. Kiválónak találták a harmóniakezelést és a dal felépítését. Tanulságul hívták fel más szerzők figyelmét, hogy mennyire fontos a dal szerkezete, felépítése és a szép harmóniák. A végén hozzátették, nagyon örülnek ők is, hogy ez a mű kapta a legtöbb pontszámot, és az első helyen végzett. Úgyhogy óriási boldogság, hogy egy ilyen váratlan, nemzetközi siker ért. Az egyik vasárnap hajnali 3-kor azzal ébresztett a párom, hogy keljek gyorsan, mert megnyertem a versenyt. Erre tényleg nem számítottam – fogalmazott Ildikó.

Elmondta, nyereményt is kapott. A legfontosabb persze a szakmai elismerés, de emellett ezer dollár értékű hangkészletet nyert. Ez azt jelenti, hogy több mint 15 600 hangot tölthet le, aminek már meg is érkezett a regisztrációs kódja. Vásárolt hozzá egy winchestert a letöltéshez. Alig várja, hogy leülhessen a zongorájához, és kipróbálhassa.



Zenészcsaládba született



– A dalszerző verseny szervezői azért harcolnak, hogy a zeneszerzők tiszta szoftvereket használjanak. A hangkészlet azért fontos, mert nagyon kevés szerző engedheti meg magának, hogy élő zenekarral dolgozzon. A digitális zongorámon azonban a modern szoftverek segítségével olyan hangszíneket tölthetek le, amelyek élethűen adják vissza az akusztikus hangszerek valódi hangzását – magyarázta Ildikó.

Ő egyébként, ahogy mondani szokták, az anyatejjel szívta magába a zenét, hiszen zenészcsaládba született. Édesanyja azt mesélte, hogy hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Hároméves kora óta foglalkozik zenével, kilencéves korában írta az első művét A tenger címmel. Azóta számos szerzeménye született. Írt instrumentális műveket, és saját dalszövegre is komponált. 2014-ben a Bartók+... Operafesztiválon egy lemezbemutató koncerten elhangzott a Mandralínia című musicalje. Ez Szabó Virág Mandralínia, a harcosok földje című kisregényének első részéből született, Izsó Angelika dalszövegeivel. Ildikó reméli, hogy egyszer felfedezi valamelyik színház, és bemutatja komplett előadásként.



(A borítóképen: Barta Ildikó)