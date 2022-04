Számos kiváló művészt indított útjára a miskolci zeneművészeti képzés az elmúlt évtizedekben. A már közismert, neves előadók mellett mindeddig kevesebb figyelem jutott azokra a növendékekre, akik még csak az életútjuk elején járnak.

A műfaji sokszínűség jegyében

Napjaink fiatal muzsikusainak művészi képességeire szeretné felhíni a figyelmet a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara az először idén megszervezett Tavaszi Fesztiválján április 27–30. között. A rendezvény kínálata a nagyzenekari hangversenytől a dzsesszen át a könnyűzenéig terjed, de rendhagyó és különleges zenei ihletésű produkciókat is láthat a közönség a fesztiválnak helyet adó Zenepalotában és az Egyetemvárosban.

– A zeneművészeti kar év közben nagyon sok rendezvényt szervez, de ezek ritkán jutnak el a nagyközönség elé. Kevésbé közismert, hogy van szimfonikus zenekarunk, vonós- és fúvószenekarunk, ütő- és régizene-együttesünk, gitáregyüttesünk, amelyek olyan produkciókkal tudnak előállni, amelyek bárhol megállják a helyüket akár az előadás színvonalát, akár a benne felvonultatott apparátust tekintve. Ezt szeretnénk most Miskolcnak és a régiónak megmutatni a fesztiválon – fogalmazott Papp Sándor, a zeneművészeti kar dékánja.

A négy nap programját a műfaji sokszínűség jegyében állították össze. A romantikus zongoraverseny mellett lesz például fúvószenekari koncert „fára, rézre és ezüstre”, filmzenekoncert, dél-amerikai gitárest, ütő- és dzsesszprodukció, az ének tanszak tanárainak és hallgatóinak hangversenyén pedig áriákat és vidám operajeleneteket hallhat a közönség.

A kísérőprogramok között megismerkedhet a közönség lángorgonával, hallhat húrok nélküli lézerhárfa-bemutatót, az egyetemi főépület közelében pedig egy új hangszert is felavatnak: a harangszerűen megszólaló zenekereket. A pentaton hangokat játszó szerkezet kitalálója Palotás Árpád, az anyagtudományi kar dékánja.

A fesztivál sztárvendége Vásáry André énekes lesz, aki a zeneművészeti szimfonikus zenekarával ad közös hangversenyt április 28-án, csütörtökön este 7 órától az egyetem főépületének díszaulájában. A különleges szoprán hanggal megáldott szólista egykor Miskolcon is tanult, eddigi zenei pályafutása alatt három arany- és egy platinalemezt kapott albumaiért. A komolyzene mellett nagy sikerű fellépéseket tudhat maga mögött a könnyedebb crossoverstílusban tartott koncertjeivel, saját popdalaival pedig kirándulást tett a könnyűzene világában is.

– A zeneművészeti kar továbbra is napirenden tartja, hogy képzési palettájára felvegye a könnyűzenei műfajt is – említette Papp Sándor dékán. Ezt villantja fel a mostani rendezvényre meghívott Kőbányai Zenei Stúdió, amelynek hallgatói a zárónap előtti estén adnak koncertet a miskolci zeneművészetihez kötődő fiatalokból álló The Acoustic Affair és a Before the Last zenekarokkal.

Az egyetem zenei fesztiválját a versenyeken győztes diákok hangversenye zárja szombaton este a Bartók teremben. (A Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál 2022 részletes programját az intézmény honlapja közli: www. uni-miskolc.hu.)

Tavaszi Fesztivál, program

2022. április 27.

Zenepalota (Miskolc, Bartók tér 1.)

16:00 – „A romantika születése” – zongorahangverseny. Közreműködik: Baki-Szmaler Noémi és Harmati Benjámin

17:30 – „Koncert fára, rézre és ezüstre” – a Bartók Béla Zeneművészeti Kar fúvós tanszakának koncertje – „Lángok hangja” bemutató

19.00 – Filmzenekoncert – a Sereg János Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

2022. április 28.

Zenepalota (Miskolc, Bartók tér 1.)

11:00 – Dél-amerikai gitárműsor – a Bartók Béla Zeneművészeti Kar gitárzenekarának koncertje

16:00 – Koncz Fruzsina énekdiploma-hangversenye

17:00 – Szabó Petra énekdiploma-hangversenye

Miskolc-Egyetemváros (a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ épülete előtt)

15:00 – Zenekerekek felavatása

Miskolc-Egyetemváros, díszaula (főépület)

19:00 – A Bartók Béla Zeneművészeti Kar szimfonikus zenekarának, vonós­zenekarának és csellóegyüttesének koncertje, közreműködik és szólót énekel: Vásáry André

A koncert után: lángorgona-, lézerhárfa-bemutató a főépület előterében

2022. április 29.

Zenepalota (Miskolc, Bartók tér 1.)

15:00 – „Áprilisi capriccio” – dalok, áriák és vidám operajelenetek az ének tanszak tanárai és hallgatói előadásában

19:00 – „Tavaszi zsongás” – a Bartók Béla Zeneművészeti Kar ütősegyüttesének, valamint a Bartók Béla Zene- Táncművészeti Szakgimnázium jazz tanszakának koncertje

21:30 – Lángorgona-, lézerhárfa- és a „Lángok hangja” bemutató

Rockwell

20:00 – a Kőbányai Zenei Stúdió koncertje

22:00 – The Acoustic Affair-koncert

23:30 – Before the Last-koncert

2022. április 30.

Zenepalota (Miskolc, Bartók tér 1.)

19:00 – Versenygyőztesek hangversenye

(A régiónak mutatja meg magát a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kara. Fotó: BBZI)