1960 óta írja ki – immár 47. alkalommal – Istvánffy Gyula honismereti és gyűjtőpályázatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület és a Herman Ottó Múzeum. Jelentkezni 2022. szeptember 30-ig lehet.

Ifjúsági és felnőttkategóriában önkéntes gyűjtők ­pályázhatnak, akik kedvet éreznek a jelenkori élő kultúra dokumentálásához vagy elmúlt korok történéseinek felkutatásához. Még nem publikált, önálló gyűjtések, visszaemlékezések, kutatások lejegyzését várják a történeti Borsod, Abaúj, Zemplén, Gömör és Torna vármegyék területéről.

Ifjúsági kategóriában legalább 5, felnőttkategóriában minimum 10 oldalban.

Pozitív elbírálásban részesül, aki a munkájához eredeti dokumentumokat, tárgyakat is mellékel. Kiemelt témakörök az Életmesék – Életutam, családom és a 20. századi történelem nagy sorsfordulói, a Falum/Városom/Térségem jeles honismereti kutatója, Mesterségek régen és ma, valamint A hagyományos paraszti élet emlékei, a hagyományos paraszti élet felbomlása.

A pályamunkákat névvel, lakcímmel, e-mail-címmel ellátva a Herman Ottó Múzeum címére, a 3501 Miskolc, Pf. 4-re kell eljuttatni, vagy a múzeum portáján, a Miskolc, Görgey Artúr utca 28. szám alatt leadni. A borítékra rá kell írni, hogy „Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázat”, és a választott témakört.

– Eredetileg Bodgál Ferenc etnográfus, muzeológus volt a pályázat gazdája, aztán átvette az egyesület a múzeummal szorosan együttműködve. 1960 óta már többgenerációs pályázó családjaink, közösségeink is vannak – mondta dr. Bodnár Mónika néprajzos muzeológus, a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Tárának vezetője. – A pályamunkák bekerülnek a múzeumi adattárakba, és megfelelő hivatkozással kutathatóvá válnak. A Herman Ottó Múzeum a legjelesebb, publikálásra alkalmas munkákból időről időre könyvet is megjelentet. A Szülőföldem című kiadványban is közlünk részleteket. A felnőttkategória első három helyezettje szerény pénzjutalomban, az ifjúsági kategória dobogósai könyvjutalomban részesülnek, illetve ingyenesen részt vehetnek az egyhetes Országos Honismereti Akadémián, amit tavaly Erdélyben tartottak meg.

(A borítóképen: A pályázat névadója, Istvánffy Gyula néprajzkutató. Fotó: Herman Ottó Múzeum)