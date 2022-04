Háborúban hallgatnak a múzsák? – a könyvtári rendezvény címében a Cicerótól származó kijelentés – „inter arma silent musae” – végére kérdőjel került, hiszen számtalan művészeti alkotás bizonyítja, ilyenkor is születnek zeneművek, versek, regények, képzőművészeti alkotások, de még színpadi előadások is. Két olyan művész, Finta Éva költő és Vihula Mihajlo gitárművész lesz a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Miskolc, Görgey A. u. 11.) vendége az április 20-án, szerdán délután fél 5-kor kezdődő rendezvényen, akik a mai Ukrajna területéről származnak, és bár évek óta megyénkben élnek, a szülőhelyük iránti szeretet miatt is aggódva figyelik az ottani eseményeket.

Ezen az összejövetelen mutatja be a huszti születésű, ukrán származású, miskolci gitárművész, Vihula Mihajlo Harc az életért című zeneművét. Finta Éva beregszászi születésű, Sárospatakon élő József Attila-díjas magyar költő arról is beszámol majd: mennyire hat a kortárs irodalomra mindaz, ami Ukrajnában történik.