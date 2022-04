A napokban leadta első adását a MAG Tv, azaz a Miskolci Avasi Gimnázium televíziócsatornája. A tervek szerint rendszeresen jelentkeznek majd, hogy beszámoljanak az iskola életének aktuális híreiről.

A tévéadás a gimnáziumban működő médiaműhely legújabb projektje. A diákok segítője Bodnár Tibor rajz és vizuális kommunikáció szakos pedagógus, aki elmondta: a médiaműhelyet azért hozták létre, hogy a járvány után egyfajta közösséget kovácsoljanak, hiszen a digitális tanrend alatt nagyon sok közösségi program maradt el. Először iskolarádióra gondoltak, de kiderült, az intézmény hangosító rendszere nem a legalkalmasabb adások közvetítésére.

Műhelymunka

– A médiaműhely tagjainak ötlete volt, hogy online próbáljuk meg elérni a gimnázium tanulóit. Így született a MAG Tv ötlete, és a hírek felkerültek az Avasi Magtár elnevezésű közösségi oldalakra is, a Facebookra és az Instára. Tévéhíradó mintájára szeretnénk beszámolni a mindennapi eseményekről, versenyeredményekről. Szeretnénk podcastadásokat is készíteni, amikor egy-egy témakört járunk körbe beszélgetőtársunk segítségével. Ebben az iskola pedagógusai is segítségünkre lesznek interjúalanyként. A médiaműhely szakkörjelleggel működik, és a teljes adás a diákok munkája, én csak hasznos tanácsokkal segítek, ha szükség van rá – tette hozzá Bodnár Tibor.

Jelezte: az első adás csak ötperces volt, mert beadták egy pályázatra, ahol be kellett tartani az előírt szabályokat. A következő adás hosszabb lesz, így több érdekes történésről tudnak beszámolni. Az elméleti ismereteket tulajdonképpen megkapják magyarórán, a gyakorlati megvalósításban pedig mindenkinek megvan a maga feladata. Van szerkesztő, hírolvasó és vágó, ki miben tehetséges. A műhely tagjai kiválóan dolgoznak együtt, és van egy kis termük is, ahol nincsenek tabuk. Modern technikai felszerelésük azonban még nincs. Az első adás két mobiltelefonnal készült.

– Abból főzünk, ami van – jegyezte meg a pedagógus, aki rajztagozatosokat is tanít, és azon gondolkodik, hogyan lehetne a rajzosok munkáját összekötni a tv-vel. Az első közös munka megvan, rajzos diák készítette el a tévé logóját – jelezte Bodnár Tibor.

(A borítóképen: Az első adás stábja. Állnak: Csattos Barnabás, Kopácsy Péter. Ülnek: Nagy Dávid, Demeter Petra. Fotó: Bodnár Tibor)