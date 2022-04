A hétvégén rendezték meg a Hangok Varázsa Tehetségkutató Versenyt a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A megmérettetést a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány (Zenita) szervezte, hatodik alkalommal.

– Három kategóriában és több korcsoportban hirdettük meg a versenyt. A komolyzenei kategóriában külön értékeltük a hangszeres előadókat – mondta Fekete Ágnes, a Zenita elnöke. Hozzátette: harmincnál több településről érkeztek szerte az országból a fiatalok. A fellépők nagy száma miatt idén kétnapos volt az esemény, szombaton tartották az elődöntőt, vasárnap a döntőbe jutottak léphettek a neves zsűri elé. Sok új versenyző és visszatérők egyaránt voltak. A Hang-Varázs Stúdió növendékei közül is többen megmérettették magukat, és szép eredményeket értek el.

A gálán énekelni megtiszteltetés

A 14 éves Kerekes Dorina Petra musical és pop-rock kategóriában is versenyzett, és döntőbe jutott, a musical kategória első helyezettje lett. Ezzel elnyerte a lehetőséget, hogy fellépjen a Musical és Miskolc Gálán.

– Tulajdonképpen ez volt a cél – avatott be Dorina. Nem idegen tőle a színpad, hiszen a Miskolci Nemzeti Színház „Hegedűs a háztetőn” című darabjában is énekel, de a gálán való szereplés több száz ember előtt nagy megtiszteltetés – tudtuk meg. A tehetséges lány a verseny hat éve alatt – egyet kivéve – minden alkalommal első vagy második helyezést ért el. A felkészítő tanárai Cselepák Balázs és Jancsó Dóra színművészek, illetve az Egressy Béni-zeneiskolában is tanul magán­éneket és zongorát. Nagyon jó érezte magát a versenyen, versenytársai között több tehetséges fiatallal együtt tanul a stúdióban – hangoztatta Dorina. Élményt, magabiztosságot, szakmai támogatást ad egy ilyen megmérettetés.

A zsűri egyik tagja, Lajtai Kati énekes-énektanár hasznos tanácsokkal látta el Dorinát az elődöntőn, hogy a döntőre hogyan készüljön, ő pedig alkalmazta a hallottakat.

A vándordíjat idén Magyar Gréta nyerte el, aki szintén a Hang-Varázs Stúdió tagja. Miskolc Város díját Tóth Gergő kapta. Musical és Miskolc Gála-fellépést nyert: Holics Kata, Árkosi Klaudia, Kerekes Dorina Petra, Bukodi Patrícia, Takács Fanni, Magyar Gréta, Meder Liza. A fellépési lehetőségek és szakmai támogatás mellett értékes nyereményeket is kaptak az eredményes versenyzők.

