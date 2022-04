Kétszázötven év festészeti remekeit mutatta be az a tárlat a Herman Ottó Múzeumban 2005-től, amelynek számosabb darabja most egy időre elbúcsúzik a közönségtől, ezek a művek raktárba vonulnak. A Képtár ugyanis gyökeres változások előtt áll. Már épül az új kiállítási csarnok, ahol a város állandó képzőművészeti tárlata tartalmában és koncepciójában is megújulva, Kövesi István titkos gyűjteményét is közkinccsé téve fogadja majd a látogatókat. A most elköszönő válogatást ilyen formában a közönség soha nem láthatja már, ezért azon művészetbarátok, akik szeretnének a Képtártól és az alkotásoktól elköszönni, akár egy emlékjegy megváltásával is meg­tehetik ezt. A képtári emlékjegy április 2-ától vásárolható meg.