A szerencsi Zempléni Múzeum egymillió darabos levelezőlap-gyűjteményéből berendezett tárlaton a matyók életét, húsvéti szokásaikat, viseletüket ábrázoló levelezőlapokat láthatnak a látogatók.

– Például a „Matyó lakodalmas” című színházi előadáshoz kapcsolódó képeslap is megtalálható a kiállításon, melyben Blaha Lujza játszotta a főszerepet. A lapok között olyan ritka darabokat is találunk, amelyeknek az elején, a kép mellett írás látható, amely azért van, mert a kezdeti években a levelezőlap egyik oldalára ment a címzés, a bélyeg, a másikra a kép, amely mellett kis hely maradt arra, hogy írjanak rá az emberek. A fekete-fehér, majd színes lapok 1878 és az 1960-as évek között élték virágkorukat, amelyeket kordokumentumként, kommunikációs eszközként használtak. A háborúk során is elterjedt kommunikációs eszköz volt, hiszen a fronton lévők ezzel tudtak hazaüzenni a családjuknak, illetve fordítva – mondta el dr. Bodor Mária történész, aki hozzátette, hogy a kiállításon szereplő képes levelezőlapokon felelevenedik a matyó lakodalom, az esküvő, a húsvéti jókívánságok, de megjelennek rajtuk a város fontosabb nevezetességei, épületei, valamint vannak a tárlaton a települést népszerűsítő lapok is.

A megnyitón Agócsné Halász Andrea köszöntötte a megjelenteket, kiemelte, hogy ezzel a tárlattal a múzeum régi álma vált valóra, majd Bencsikné Abuczki Nóra olvasott fel a levelezőlapok történetéről szóló újságcikket.

Az esemény zárásaként Bollókné Marika – aki több kiállított képeslapon is szerepel – mesélt az akkori fotózás menetéről, tapasztalatairól, élményeiről.

A tárlat június 12-ig tekinthető meg a mezőkövesdi Matyó Múzeumban.



(A borítóképen: A lapok között ritka darabok is vannak)