A Miskolci Nemzeti Színház kínálatából sokan találhatnak számukra megfelelőt, hiszen az elkövetkezendő egy hétben lesz többek között zenés mesejáték, gyermek táncjáték, opera, de vígjáték is megtalálható a programok között.

Miskolci Nemzeti Színház

Március 17. Csütörtök

17:00 Játékszín: EGY ÓRA VERSEK KÖZT MŰVÉSZEINK TÁRSASÁGÁBAN

Jegyvásárlás lehetséges.

19:00 Kamara: FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE (Színjáték)

Bérletszünet

A január 25-i előadás pótlása.

19:00 Nagyszínház: VERON (Opera)

Móricz Zsigmond bérlet

Jegyvásárlás lehetséges.

Március 18. Péntek

15:00 Kamara: RUMINI (Gyermek táncjáték), Inversedance-Fodor Zoltán Társulat előadása

Az együttműködés szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház

Jegyvásárlás lehetséges.



18:00 Nagyszínház: HERMELIN (14) (Színmű három felvonásban)

Bérletszünet

Jegyvásárlás lehetséges.

Március 19. Szombat 18:00 Nagyszínház

HERMELIN (14) (Színmű három felvonásban)

Bérletszünet

Jegyvásárlás lehetséges.

Március 22. Kedd

17:00 Játékszín: SOHA SENKINEK (16)

A Nézőművészeti Kft és a MaNNa közös produkciója

Jegyvásárlás lehetséges.

18:00 Nagyszínház: DÉJÀ VU (Történelem képekben sok zenével)

Fráter ifjúsági bérlet

Jegyvásárlás lehetséges.

Március 23. Szerda

10:00 Kamara: HAMUPIPŐKE (Zenés mesejáték), Lázár Ervin Program előadása

Jegyek nem válthatók

16:00 Játékszín: EGYED BEA: THE DARK NIGHT OF THE SOUL (Táncelőadás)

Imre Zoltán Program

Jegyvásárlás lehetséges.

18:00 Nagyszínház: A MESTER ÉS MARGARITA (Színmű)

Ferenczi ifjúsági bérlet

Jegyvásárlás lehetséges.

19:00 Kamara: TARTUFFE (16) (Vígjáték)

Csapó János bérlet

Jegyvásárlás lehetséges.

Március 24. Csütörtök 10:00 Kamara

RÓZSA ÉS IBOLYA (Mesebalett), Lázár Ervin Program előadása

Jegyek nem válthatók

