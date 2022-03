Megyénk „Virtuózai” és Zeneszerzői címmel ad hangversenyt a miskolci Reményi Ede Kamarazenekar március 19-én a Művészetek Házában délután 5 órától. A koncert több okból is különleges lesz.

Januárban ugyanis betegség miatt elmaradt az a hangversenyük, amelyen megyénk zeneszerzőinek műveit mutatták volna be. Most ezt bepótolják. Három ősbemutatónak is részesei lehetnek az érdeklődők. Elhangzik Lendvai Péter Ballance című műve, Kerek Gábor Közeledő Tündér-rapszódiája, melynek blockflötés szólistája Kopcsó Milla, valamint Ács Gyula Tetraton dalok című alkotása, magyar népdalok feldolgozásai. A szólista Török Lilla. A kamarazenekar művészeti vezetője Kriston Tamás.

Kibővült

Kaulics-Nagy Zsófia, az együttes alapító tagja elmondta, hat évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennük, hogy a nagy sikerű, televíziós Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor mintájára ők is szeretnék bemutatni a Miskolcon élő tehetséges, zenét tanuló gyerekeket és fiatalokat.

Tavaly, a zenekar fennállásának 40 éves jubileuma alkalmából a program megyeivé bővült. A válogatók megtörténtek, nyolc hangszeres tehetség került be, akik darabjukat a Reményi Ede Kamarazenekarral mutathatják be.

Kuti Zsuzsanna és Téglás Botond hegedűn játszik, Szilágyi Noémi fuvolán, Fejér Ákos oboán, Csehi Dorina és Szabó Mátyás blockflötén, Krajnik Balázs csellón, Kerekes Anna Viktória pedig énekelni fog.

– A bemutatkozási lehetőséget megyénk zeneiskolásainak és a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium diákjainak hirdettük meg. Kazincbarcikai, sárospataki, miskolci ifjú zenészek lépnek föl. Igazi tehetségekre is bukkantunk, akik fiatal koruk ellenére komoly darabokat játszanak. Hét műsorszám csendül fel a nyolc diák előadásában, mert az egyik mű egy kétfurulyás versenymű lesz. A diákok számára hatalmas élmény, hogy zenekari kísérettel játszhatnak, különösen a kisebbeknek, hiszen ők még nem kaptak lehetőséget ilyen fellépésre. Azonban ők is nagyon hamar megszokták az új helyzetet, és kiválóan tudtunk velük együtt dolgozni. Tavaly csak online tarthattuk meg a Megye „Virtuózai” hangversenyt, de remélem, hogy az ideit már nem veszélyezteti semmi. A próbák javában folynak, 19-én pedig várjuk a közönséget – hívta fel a figyelmet Kaulics-Nagy Zsófia.

(A borítóképen: A Reményi Ede Kamarazenekar)