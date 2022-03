Szabó Gergely biztatta is a fiatalokat, hogy csináljanak mindent szívvel-lélekkel, mert bár rögös az út, sok próbával, erőfeszítéssel teli, amit egy művésznek, egy tehetséges fiatalnak be kell járnia, de közben nagyon sok szeretetet és elismerést is kap, és egyre jobb lesz abban, ami a hivatása. „Tisztelet és főhajtás jár azért a sok munkáért, amit belefektetnek a készségeik kimunkálásába. Mi pedig kapunk tőlük olyan alkotásokat, amelyekben mi is megtaláljuk önmagunkat, azt a pluszt, azt a szeretetet, amit közvetítenek számunkra.” - zárta szavait a megyei közgyűlés alelnöke.

A beszédet követő gálaműsorban a zenei tehetségek be is mutatkoztak a Paulai Ede Színház közönségének. A zongorista és zeneszerző Stefán Dávid János és partnere Szilágyi Noémi, aki harmadik éve tanul fuvolázni, kezdték a sort. Dávidtól megtudtuk, hogy már tíz évesen rátalált a zongorázásra, a tanára is hamar felfedezte a tehetségét és ösztönözte arra, hogy az órák végén improvizációs gyakorlatokat is végezzen. Ezekből gyorsan saját szerzemények lettek, amelyeket előadásokon is bemutatott. Már „rengeteg” darabot írt, ezekből egyet szólóban, egy másikat Noémivel együtt adtak elő nagy sikerrel a gálán. Az első zongoradarab címe a „Sivatag” volt, amelyben volt „egy kis Liszt, egy kis Bartók, egy kis jazz” is. A második az „Őszi pillanat”, amelyet nyolcadikosként szerzett. Mint mondta, látott egy szép verset, és arra írta a darabot, immár két hangszerre.

Noémi és Dávid komolyzenei produkcióját sorra követték a többiek, könnyedebb műfajokban is, igazi emelkedett hangulatot varázsolva a színházba, ezen a csütörtök délutánon.