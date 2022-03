Különleges rózsafüzér-gyűjteményt tekinthetnek meg a Harsányi Sópincében az arra kirándulók.

Rosarium Virginis Mariae – A rózsafüzér titkai címmel nyílt állandó kiállítás pénteken ezen a kuriózumnak számító helyszínen. A világ minden tájáról, zarándoklatai során összegyűjtött 1333 darabos olvasógyűjteményt Varga Bertalan atya, nyugalmazott katolikus pap ajánlotta fel szülőhelye számára.

A tárlatot a település részéről Bihari Lajosné, Harsány polgármestere, egyházi részről pedig dr. Csizmadia István pápai prelátus nyitotta meg, Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntésével.

A helyszín felújítás alatt áll, így a kiállítást előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni.



Pápák ajándék olvasói



– Körülbelül 32 éve, gyöngyösi káplán koromban kezdtem el rózsafüzéreket gyűjteni. Európai zarándokútjaim során vettem a legtöbb olvasót, és magam is készítettem, illetve kaptam néhányat – mondta Varga Bertalan atya. – A nagy érdeklődésre számot tartó tárlatot már több helyen kiállítottam, de eddig nem volt állandó helye. Így jött az ötlet, hogy a szülőhelyem, Harsány számára ajánlom fel. A polgármester asszony kapva kapott az alkalmon. A foglalkoztatószobának berendezett sópince előterében adott a gyűjteménynek helyet, amely korábban az egri érsekség dézsmapincéje volt. Érdekessége, hogy más földrészek, például Mexikó, Venezuela, Japán és Tajvan Mária-kegyhelyeinek darabjait is megkaptam hozzá ajándékba. Szent II. János Páltól személyesen kaptam egy rózsafüzért. Ferenc pápától pedig az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszuson minden pap kapott egy fehéret és egy feketét. Az Egyesült Államokban tanuló cserediáktól jutott a birtokomba egy halálraítélt által kötött olvasó is. Többféle anyagból és alapból – ásvány, csiszolt üveg, fa, fonás, horgolt, műanyag – készült rózsafüzérek láthatók a kiállításon. Emellett a népi vallásosságból megmaradt szentképek, valamint egy régi fafaragás. A Szentföldről kasírozott viráglenyomatokat, illetve sóbányából származó sót mutatok még be – sorolta a gyűjtő.



(A borítóképen: A kiállítás megnyitóján)