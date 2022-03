Szabó-Tóth Kinga építésznek készült, fizika–angol szakos volt a Zrínyi Ilona Gimnáziumban, most szociológus, a Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatója, előadásokat tart, tanít, ír, önépítő festészettel foglalkozik. Egy mondatban kifejezve: hihetetlenül aktív szellemi kereső. Középiskolás évei alatt Zsignár István festőművész kerámiafoglalkozásaira járt, rajztanára mások mellett F. Pollner Erika volt. 14 éves kora óta fest, mert mindig kell valamit alkotnia, mert oldja feszültségét, mert általa gyógyul, mert az alkotás kiszakítja a gyakran szorongató mindennapok hálójából új világokba repítve őt.

Elmondása szerint elsős gimnazistaként kezdett először komolyan gondolkodni az élet értelméről, arról, hogy mi végre is született az ember erre a világra.

– Azóta is három perspektívából szemlélem és képezem le magamban az életet. Ezek: a vallás, a tudomány és a művészetek. Általuk és rajtuk keresztül próbálom a magam számára értelmezhetővé tenni az életet. Mindhárom képes arra, hogy releváns válaszokat adjon a bennünk felmerülő, örök nagy kérdésekre. Keresek, kísérletezgetek, feszegetem a határaimat. Szociológus vagyok, az is maradok. Nem török más babérokra. A festészetet azért szeretem, mert határtalan, most úgy gondolom, nem fogom abbahagyni, mert rengeteg mondanivalóm van – árulta el. Erről tanúskodik néhány napja megnyílt kiállítása is Billenő tavasz címmel.

A szép világ

A koronavírus-járvány ideje alatt keletkezett alkotásait a miskolci Fazola Galéria, az MSZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola állította ki. S hogy miért éppen Billenő tavasz? Erről így vall:

– Ez a cím az életemet is jelképezheti, hiszen így 40-en túl az én tavaszom már egy másik irányba fordul, de billenőfélben van a körülöttünk lévő világ is, mint ahogy a természet is, amely ilyenkor március elején kezd átbillenni a tavaszba. Itt van például ez a gyönyörű magnólia, a tavasz egyik első hírnöke – utal az egyik képére –, bimbóba borult fái hamarosan ontani kezdik az élettel teli, megújulást jelképező virágokat, melyek most, a háborús konfliktussal terhelt világunkban akár a békességbe vetett reményünket is kifejezhetik.

S míg az alkotó tevékenysége által röpül felfedezetlen utakra, a befogadó szemlélődve csöppen a művész által kinyitott világba. Közös bennük, hogy mindketten az alkotáson keresztül vesznek részt a művészet által nyújtott terápiában. Szabó-Tóth Kinga életteli, szép világot tár a befogadó elé olaj- és akrilfestményeivel.