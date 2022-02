Két bemutató is vár ránk az előttünk álló napokban a Miskolci Nemzeti Színházban, az egyik csütörtökön a Kamarában, a másik pénteken a Játékszínben. A helység kalapácsa a korábbi, amit táncmim műfaji megjelöléssel látott el a színház. Az eredeti Petőfi-eposzt Kozma Attila álmodta a táncszínpadra, ez a Miskolci Balett legújabb előadása. Pénteken pedig Szőcs Artur rendezésében az Élektra elevenedik meg a Játékszín színpadán. Élektra történetét - aki testvérével, Oresztésszel együtt az apjukat, Agamemnónt megölő anyja, Klütaimnésztra halálát kívánja - Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész is feldolgozta, ahogyan később még sokan mások is. Szőcs Artur előadása arra tesz kísérletet, hogy a három műből egyet szerkesztve a lehető legrészletgazdagabban, de minden direkt aktualizálás nélkül beszélje el ezt a családi tragédiát, amely akár ma is megtörténhet - olvasható a Miskolci Nemzeti Színház oldalán.

Ezek mellett továbbra is látható a Kamarában a Nem én voltam.../Tiltott ösvények című táncelőadás, a gyerekeket pedig a Lázár Ervin program keretében a Hamupipőke című zenés mesejáték szórakoztatja majd. A Játékszínben a Vadkacsa című Ibsen-drámát nézhetjük még meg.

Természetesen a Nagyszínházban is lesznek előadások, műsoron van a Producerek című igazán szórakoztató musical, mely decemberben és januárban is a hónap előadása lett, a nemrégiben bemutatott Veron című opera és a Bolha a fülbe című vígjáték is, úgyhogy kijelenthetjük, a héten igazán van miből válogatni a miskolci színházban.

Emellett természetesen a Művészetek Háza programjai közül is válogathatunk. A héten lesz Lukács Róbert Csernobil dodzsem című kiállításának megnyitója, mely március 1-ig lesz megtekinthető, valamint a (S)ikertörténetek 2., ami Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas szlovák származású magyar író, szerkesztő, szociológus és Molnár Antal magyar történész, egyháztörténész beszélgetése. A Valentin-nap alkalmából elmehetünk Pál Dénes Rád hangolva című koncertjére, akár szép ünneplés is lehet párunkkal, de jót tehet kapcsolatunknak a még korábban megtekinthető, Válótársas nevet viselő párkapcsolat-gazdagító est is, mely megnyugtató és egyben humorral gazdagon fűszerezett műsornak ígérkezik, amit jó szívvel ajánlanak mindenkinek: annak, aki volt már magánéleti gödörben vagy annak, aki előrelátó módon éppen szeretné elkerülni azt és ehhez kipróbálna egy-két kommunikációs eszközt a saját hétköznapjaiban is.

Több előadás is bérletes, ezeket jelöltük, figyeljék, az Önök bérlete erre szól-e, le ne maradjanak!

De nézzük, hogyan alakul ez napról napra!

Csütörtök, február 10.

17:00 Lukács Róbert Csernobil dodzsem - Művészetek Háza

19:00 A helység kalapácsa – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

Péntek, február 11.

19:00 A helység kalapácsa – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

19:00 Élektra (14) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

19:00 Válótársas – Művészetek Háza

Szombat, február 12.

19:00 Nem én voltam.../Tiltott ösvények – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara, Balikó Tamás bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Veron – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Sebestyén Mihály bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Élektra (14) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Hétfő, február 14.

19:00 Pál Dénes Rád hangolva Valentin-napi koncert – Művészetek Háza

Kedd, február 15.

10:00 Hamupipőke - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara (Lázár Ervin program, jegyek nem válthatóak)

19:00 Producerek (18)– Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

19:00 Vadkacsa (12) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Szerda, február 16.

10:00 Hamupipőke - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara (Lázár Ervin program, jegyek nem válthatóak)

18:00 (S)ikertörténetek 2. – Művészetek Háza

19:00 Bolha a fülbe (14) – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Latabár ifjúsági bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Nem én voltam.../Tiltott ösvények – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

19:00 A Miskolci Dixieland Band Dixie Klub – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Jegyek vásárlására lehetőség van a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában vagy interneten is, illetve a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegyirodájában vagy szintúgy interneten is.