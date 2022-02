A Kiscsillag együttest hobbizenekarként 2005 tavaszán alapította Leskovics Gábor, Lovasi András, Bräutigam Gábor és Ózdi Rezső Pécsett.

Ingyenes demó

Még ebben az évben kiadtak egy tizenkét számos demót, amit az internetről lehetett ingyenesen letölteni. 2006 októberében első nagylemezük Greatest Hits Vol. 01. címmel jelent meg. A lemezhez két videóklip is készült. 2008 márciusában a második lemez beharangozásaként rögzített kétszámos kislemez címadó dalából, a Fishing on Orfűből készítettek klipet, a Fishing on Orfű alterfeszt is erről a szerzeményről kapta a nevét.

Az együttes második lemeze 2009-ben jelent meg, Örökre szívembe zártalak címmel, és 15 hétig szerepelt a Mahasz Top 40 albumlistáján, amin elérte az első helyet is. 2010 novemberében adták ki Sirály című első, majd 2011-ben a második lemezelőzetes dalukat, az Olajoshordót.

Harmadik lemezük, a Néniket a bácsiknak! ugyanezen évben jelent meg, és elnyerte „Az év hazai alternatív albuma” díjat a 2012-es Fonogram díj kiosztón.

Negyedik nagylemezük megjelenése előtt három dalt adtak ki, melyekhez videóklip is készült. Ezekből kettő, a Nagyon megy és a Tigrisszem nem került rá, az Őrkutya pedig áthangszerelve kapott helyet a 2014-ben megjelent Szeles című lemezen. Az új lemez 13 hétig szerepelt a Mahasz Top 40 albumlistáján, melyen a második helyig jutott.

2017-ben adták ki a már majdnem egy éve színházakban is bemutatott Semmi konferencia című zenés-színházi műsor konceptalbumát. Ugyanezen év végén a zenekar a legendás londoni Abbey Road stúdióban rögzített két számot (Mindig karácsony; Ott, ahol akarod), ezekhez videóklipet is forgattak.

2020-ban jelent meg a zenekar legutóbbi sorlemeze Tompa kések címmel, melynek lemezbemutató turnéja a koronavírus-járvány miatt elmaradt, és csak az év második felében tudta bepótolni a Kiscsillag, klubturné keretében. A lemezhez két videóklip készült a járvány alatti karantén idején: a Nem szégyellem dalhoz a zenekar tagjai saját otthonukban „forgatták” mobiltelefonnal a videóanyagot, a Láng című dal egyfajta közösségi videóklip, melyben a Kiscsillag-rajongók által beküldött kisvideók szerepelnek.

2020 júniusában megjelent vinylen a Kiscsillag első (Greatest Hits Vol. 01.) és legfrissebb lemeze (Tompa kések) is. 2020. szilveszterkor streamkoncertet adtak. 2021-ben a basszusgitáros, Erős Márton elbúcsúzott a zenekartól, és bemutatkozott az új basszusgitáros, Hajba Imre. A jelenlegi felállás: Lovasi András, Leskovics Gábor, Szesztay Dávid, Hajba Imre, Bajkai Ferenc.

(A borítóképen: A színpadon a Kiscsillag)