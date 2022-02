A tajvani Tajpejben született Hsin-ni Liu ötéves korában kezdett zongorázni. Az évek óta Magyarországon élő – férje, Somogyi László ismert kerékpáros-menedzser révén miskolci kötődésű – zongoraművész tizenhat éves korában az Amerikai Egyesült Államokba költözött, ahol felsőfokú zenei tanulmányait a clevelandi zeneakadémián végezte, majd diplomát szerzett a New York-i Juilliard School of Musicban és a Mannes School of Musicban is.

Posztgraduális tanulmányait Dráfi Kálmán vezetésével folytatta a budapesti Zeneakadémián. Rendkívül sikeresen debütált a legendás Carnegie Hall Weill termében 2007-ben.

Számos európai és amerikai fesztiválon, kiváló zenekarok szólistájaként, valamint saját szólóestjeivel kápráztatta el közönségét.

Fellépett az Emilia-romagna-i Fesztiválon, a Bartók Operafesztiválon, az Egyesült Államokban, Tajvanban, Oroszországban, Izraelben és Lengyelországban. Kamarazenészként olyan neves művészekkel koncertezett, mint Joseph Genualdi hegedűművész, Dmitrij Jablonszkij csellista, Yuri Kim és Okszana Jablonszkaja zongoraművészek.

A Naxos Records kiadásában két albumon közreműködött, egyiken az Orosz Filharmonikus Zenekarral, amely nemzetközileg is elismerő kritikát kapott és rendkívül szívélyes fogadtatásban részesült.

Miskolcon 2022. február 17-én 19 órakor a Zenepalota Bartók termében találkozhat vele a közönség. A zongoraesten felcsendülnek Beethoven csodálatos dallamai és Muszorgszkij örök életű darabja, hogy melegséget hozzanak a februári estébe.

A program

Beethoven: C-dúr „Waldstein” szonáta No. 21, Op. 53.

Beethoven: f-moll „Appassionata” szonáta No. 23, Op. 57.

Beethoven: cisz-moll „Holdfény” szonáta No. 2 – I. tétel, Op. 27.

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei

(A borítóképen: Hsin-ni Liu)