Vezse Attilát nevezte ki öt évre az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár vezetésére a város képviselő-testülete. Attila számára ez nem új feladat, hiszen az elmúlt évben már az intézmény vezetője volt. Elöljáróban hangsúlyozta, mindent, amit most tud a művelődésszervezésről, azt mind Kércsi Tibortól, az intézmény előző igazgatójától tanulta.

– Tibi annak a generációnak a tagja, akik még népművelést tanultak, és akikből már nagyon kevés van az országban. Mi, a fiatalabbak már kulturális menedzserek vagyunk, én a tőle tanultakat viszem tovább, természetesen megfelelve a városvezetés új elképzeléseinek. Az elmúlt 27 év nem telt el nyomtalanul – fogalmazott Attila.

Elmesélte, hogy eredetileg balett-táncosnak készült. A Táncművészeti Főiskolán a 9 éves képzésből 8-at elvégzett, de amikor táncolásra alkalmatlanná vált a térde, abba kellett hagynia. Táncpedagógus lett belőle, és mivel Encsen nőtt fel, a városába jött vissza gyerekeket tanítani. Amikor 1994-ben üresedés történt a művelődési központban, itt helyezkedett el. A Nemzeti Művelődési Intézetben szerezte meg kulturális menedzseri diplomáját.

Megannyi program

– Az elmúlt 27 év munkáját szeretném folytatni. Minden évben megrendeztük a magyar kultúra napját, a Wass Albert-estet társrendezőként, a város nyugdíjasklubjainak farsangját, az Abaúji Szavalóversenyt, a Megyei Nyugdíjas Klubok Szavalóversenyét, a Gyermek és Családi Napot, az Encsi Napokat, Encsi Nyár néven színházakat, koncerteket, a Bogrács-csata és Pálinkamustrát, a Magyar Dal Napját, az Őszi Könyvtári Napokat és a Karácsonyi Csillagszórót. Évekig a munkánkhoz tartozott a táboroztatás. Volt nemzetközi gitártáborunk és országos alkotótáborunk is, az Abaúji Napok keretében pedig közel 20 helyszínen tartottunk előadásokat Ez volt a fő vonal. Tavaly újdonság volt, hogy advent mind a négy hétvégéjén színes programokat szerveztünk az Encsen élők részére. 2020-tól már a sportközpont is az intézményünk része, ez pedig pluszfeladatokat jelent, de nagy segítségemre vannak az ott dolgozók, a sportvonalat egy talpraesett fiatal sportszervező viszi – sorolta Vezse Attila.

Mint mondta, a művelődési központban természetesen helyet biztosítanak a helyi kluboknak, szakköröknek, művészeti csoportoknak. Újítás, hogy számukra amolyan kulcsos házként működik az intézmény. – Itt tarja programjait az Encsi Nyugdíjas Klub, a Fügödi Nyugdíjas Klub és az IGEN Bt. fiatalokból álló csoportja. Helyet biztosítunk a Társasjáték Klubnak is. Itt próbál a Fügödi Dalárda, valamint az amatőr zenekarunk. A Csikuska Kulturális Egyesülettel is jó kapcsolatot ápolunk, akik táncpróbákat tartanak a nagyteremben. Velük közösen nyolcalkalmas táncházat szervezhetünk a Csoóri Sándor Alap segítségével, amiből hármat már meg is tartottunk.

Olyan ez, mint amikor vizet iszik az ember, hozzátartozik az életéhez

– Vezse Attila

– Nem tudnék a kultúra, a munkám nélkül élni. Olyan ez, mint amikor vizet iszik az ember, hozzátartozik az életéhez. Amikor egy-egy program után azt látom, hogy elégedettek az emberek, akkor ez boldogsággal tölt el. Az elején ugyan sok a munka, de amikor megvan az eredménye, akkor örülök, hogy a részese voltam – tette hozzá az igazgató.

(A borítóképen: Vezse Attila munkában)