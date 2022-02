Újabb ötven magyar város érintésével folytatódik a Terror Háza Múzeum „30 éve szabadon” elnevezésű vándorkiállítása – adta hírül az MTI. Az utcai tablókiállítás eredetileg 2019. június 16- án, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai újratemetésének harmincadik évfordulóján nyílt meg, és 2020 végéig 7 európai és 35 hazai helyszínen járt, ahol összesen több mint 100 ezer látogatót vonzott.

A kiállítás öt nagyobb egységen keresztül járja végig kronologikusan azokat az eseményeket, amelyek megváltoztatták a kontinens és a világ történelmét, bemutatja azt, hogy Magyarország hogyan jutott el a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltoztatásig. A tizenhárom tabló idézetekkel és fényképekkel jeleníti meg azt a rendszert, amely egészen 1989–90-es összeomlásáig megfosztotta a magyarokat szabadságuktól.

Elnyomástól a közös sikerekig

„A tárlat nemcsak az államosítást, az egyházüldözést, a korabeli nyomorúságos állapotokat mutatja be, hanem feleleveníti a magyarországi, prágai, kelet-berlini ellenállást is. S azt is, hogy a kommunista rendszerek nem maguktól omlottak össze, hanem a szabadságra vágyó emberek milliói döntötték meg” – írták a kiállítás szervezői, aláhúzva: a magyarok jelentős része a térség többi nemzetével együtt soha nem fogadta el a kommunizmust.

A tablókiállítás az első közös sikereket is bemutatja: 1991-et, amikor Magyarország és a visegrádi négyek közös érdekeik képviseletére szövetséget kötöttek, 1999- et, amikor tagjai lettünk a NATO-nak, illetve 2004-et, amikor hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz.

Újraindulását követően a tablókiállítás elsőként Dabason nyílt meg a tegnapi napon, ahol beszédet mondott László Bernadett, a Terror Háza Múzeum történésze, és levetítették a Moszkva tér című magyar játékfilmet.

Megyénkben öt városban, Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Ózdon, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen lesz megtekinthető a vándorkiállítás. Az eseményekről az érdeklődők a „30 éve szabadon” közösségi oldaláról tájékozódhatnak.

„Harminc év csaknem egy nemzedéknyi idő. A szabadság és a függetlenség révén mi, magyarok képesek voltunk begyógyítani a kommunizmus okozta sebeket. A szabadság és a függetlenség megsokszorozta alkotóerőnket” – magyarázták a kiállítás apropóját a szervezők. A kiállítás főkurátora Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a „30 éve szabadon” emlékév kormánybiztosa.

(A borítóképen: Megyénkben Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Ózdon, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen lesz megtekinthető a vándorkiállítás)