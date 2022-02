A Miskolci Nemzeti Színházban újabb bemutató várja a héten a nézőket, Gogol klasszikusa, A revizor elevenedik meg a színpadon, máig érvényes kérdéseket, emberi jellemzőket boncolgatva. A majdnem kétszáz éves vígjátékban egy orosz kisváros elöljárói megneszelik, hogy ellenőrzés érkezik hozzájuk. A polgármester vezetésével összegyűlnek, hogy sebtében felkészüljenek a fővárosi revizor fogadására, de az „apró-cseprő bűnök” nyomait, a túlkapás, sikkasztás és hanyagság rutinná vált gyakorlatát nem könnyű leplezni. Amikor megjelenik a városban egy ágrólszakadt pétervári fiatalember, mindannyian azt hiszik, hogy ő a rettegett revizor. Elkezdődik a hízelgés és megvesztegetés kínos komédiája, melynek során a fiatalember pofátlanul megszedi magát, és bolondot csinál a korrupt városvezetésből, olvasható a darabról a színház honlapján. A revizort 1836 tavaszán mutatták be Szentpéterváron. Az előadást I. Miklós cár is megnézte és állítólag jól mulatott. Gogol ennek ellenére nemsokára külföldre utazott és csak tizenkét év múlva tért vissza szülőhazájába.

Szintén a Nagyszínházban pótlásra kerül a Szentivánéjiá! elmaradt január 28-i előadása, így akiknek akkorra volt jegye, és nem váltották vissza vagy át, most megtekinthetik a darabot.

A Játékszín színpadán a nemrég bemutatott Élektra elevenedik meg. Élektra történetét - aki testvérével, Oresztésszel együtt az apjukat, Agamemnónt megölő anyja, Klütaimnésztra halálát kívánja - Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész is feldolgozta, ahogyan később még sokan mások is. Szőcs Artur előadása arra tesz kísérletet, hogy a három műből egyet szerkesztve a lehető legrészletgazdagabban, de minden direkt aktualizálás nélkül beszélje el ezt a családi tragédiát, amely akár ma is megtörténhet - olvasható a Miskolci Nemzeti Színház oldalán.

Ezek mellett továbbra is látható a Kamarában a Linda Vista című darab, ami a szarkasztikus humorú kortárs amerikai drámairó, Tracy Letts műve.

A Művészetek Házában megnézhetünk egy Alan Ayckbourn vígjátékot, Hogy szeret a másik címmel. Ez a darab három házaspárról szól, a történetben mindenki gyanakszik mindenkire, és egyre szövevényesebb a helyzet, csak a virtuóz egyensúlyozás képes rendet teremteni a káoszban. A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével kerül színre. A Filharmónia bérlet tulajdonosai a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertjét nézhetik meg, mely során felcsendül Brahms D-dúr hegedűversenye is. Az est szólistája Oláh Vilmos lesz. Folytatódik az Arttér-találkozások új évada is. Ennek a közösségépítő programsorozatnak a Művészetek Háza kávézója ad otthont.

Több előadás is bérletes, ezeket jelöltük, figyeljék, az Önök bérlete erre szól-e, le ne maradjanak!

De nézzük, hogyan alakul ez napról napra!

Péntek, február 25.

19:00 Élektra (14) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín, Bősze György bérlet

Szombat, február 26.

19:00 A revizor – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Kamaraszínház bemutató bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Élektra (14) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

19:00 Hogy szeret a másik – Művészetek Háza

Hétfő, február 28.

19:00 Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertje, Filharmónia bérlet – Művészetek Háza

Kedd, március 1.

19:00 Szentivánéjiá! - Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház (A január 28-i előadás pótlása.)

19:00 Linda Vista (16) – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

Szerda, március 2.

10:00 Rózsa és Ibolya - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara (Lázár Ervin program, jegyek nem válthatóak)

17:00 ARTTÉR: ÖNFELÁLDOZÁS vagy áldozat / beszélgetések olyan erényekről, melyek nélkül a világ nem működik– Művészetek Háza

19:00 A revizor – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Csapó János bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Linda Vista (16) – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

Jegyek vásárlására lehetőség van a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában vagy interneten is, illetve a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegyirodájában vagy szintúgy interneten is.