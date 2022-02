Brahmsnak és Joachim Józsefnek, a 19. század egyik legnagyobb hegedűművészének 1853-as találkozása életre szóló barátsággal végződött, melynek olyan műveket köszönhetünk, mint a német zeneszerző egyetlen hegedűversenyét, amit jó barátja számára komponált.

A mű a február 28-ai, miskolci koncerten csendül fel, ahol az est szólistája Oláh Vilmos lesz. A művész egy alkalommal így nyilatkozott: „Hét-nyolc éves lehettem, amikor elkezdtem lemezeket gyűjteni. Joachim József zenélését például ezeken hallottam először, és elképesztő hatással volt rám. ­Brahms-darabok eljátszásakor irányadó számomra az ő interpretációja.”

A koncerten a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vásáry Tamás vezényli. A helyszín a miskolci Művészetek Háza, időpont február 28., este 7 óra.

A világ színpadán

Oláh Vilmos hegedűművész szólistaként négy földrészen is játszott. A számos fesztivál- és zenei főváros mellett több távoli országban képviselte a magyar kultúrát. Vendégprofesszorként kurzusokat vezetett a világ számos nagy városában. Koncertmesterként 1990-től kezdve tevékenykedik. Vezette a Magyar Állami Operaház, a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar és a MÁV Szimfonikus Zenekar együtteseit. Ezenkívül a Budapesti Vonósokat, a Magyar Állami Operaház Failoni Kamarazenekarát és a Camerata Transsylvanicát is. 2005-ben csatlakozott a Liszt-díjas Auer Vonósnégyeshez. Számtalan hazai és külföldi koncert mellett lemezre vették Lajtha László 10 kvartettjét és zongora-kamarazenéjét is. 2010 óta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát és a Siam Filharmonikus Zenekart első koncertmesterként irányítja.

Vásáry Tamás a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar zongoraművész, karmester. Gyermekkorában rendszeresen koncertezett mint csodagyerek. Tízévesen Dohná­nyi Ernő tanítványa volt, 14 évesen megnyerte a Zeneakadémia Liszt-versenyének első díját. Művészdiplomáját 1953-ban szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Kinevezték Kodály Zoltán tanársegédjének a Zeneakadémia szolfézs tanszékén. Művészi karrierje Leningrádban és Moszkvában indult kiemelkedő sikerrel.

Majd rövid időn belül négy jelentős nemzetközi verseny díjazottja lett. 1961-ben mutatkozott be Londonban a Royal Festival Hallban, mely elindította nemzetközi karrierjét. Karmesterként több mint 100 zenekarral dolgozott. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának fő-­zeneigazgatója volt 2004-ig, ma pedig örökös tiszteletbeli fő-zeneigazgatója.

