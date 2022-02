A Nemzeti Színházban, Budapesten adta elő a nagy sikerű Karcsai lakodalmast a Karcsaiak Karcsáért Egyesület. A különleges produkcióval Borsod-Abaúj-Zemplén megyét képviselte a bodrogközi civil szervezet a VII. Pajtaszínházi Szemlén. A Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság közös rendezésében lebonyolított program célja a falusi színjátszó körök felélesztésének elősegítése.

A Nemzeti Színház minden év január végén a magyar kultúra napja alkalmából két napot biztosít a Pajtaszínházi Szemle számára. Milinki László, Karcsa polgármestere, az egyesület egyik alapító tagja az Észak-Magyarországnak elmondta: a Gobbi Hilda Színpadon lépett fel a népes társulat. Hozzátette: mindannyiuknak nagy élményt jelentett ez a lehetőség, hiszen a Bodrogközből nézőként is kevesen jutnak el a Nemzeti Színházba, nemhogy fellépőként.

Kiemelte: a Karcsai lakodalmast 2010-ben állították először színpadra, Nagy Géza karcsai helytörténész gyűjtése alapján. A színdarab alapvetően azt mutatja be, hogyan hozta össze a falusi közösség a párokat egykor. Ezt nevezték kommendálásnak, amely általában egy idősebb asszony feladata volt. Ő kereste fel a fiatalokat és szüleiket, hogy a másikat ajánlja nekik. Az olykor mulatságos elemeket tartalmazó jelenetek segítségével kap képet a közönség a ma már csak az emlékezetben létező, de még évtizedekkel ezelőtt is megszokott párválasztási szokásról. Innen kíséri el az ifjú párt az eredetileg egy óra negyven perces műsor egészen a lakodalom végéig. Ebből a budapesti közönség egy negyvenperces részletet láthatott, a kommendálást és a lánybúcsúztatót – tette hozzá a polgármester, aki a nagyvőfélyt játssza a darabban. A Karcsai lakodalmas az elmúlt években számos színpadot bejárt, és mindenhol nagy sikert aratott, most pedig a Pajtaszínházi Szemlére is kiválasztották.

Mentorok segítenek

A Nemzeti Színház honlapján található információk szerint a Pajtaszínház programot 2015-ben indította a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság mintaprogramként, olyan településeken, amelyeken korábban volt színjátszó köri tevékenység, de aztán elhalt, azonban a lakosság részéről erős szándék mutatkozott ilyen irányú művészeti tevékenység folytatására.

A színjátszó körök egy-egy színpadi előadást hoztak létre. A színjátszók a próbafolyamatot követően települési bemutató keretében állnak a nagyközönség elé. A helyi debütálást követően a magyar kultúra napja előtt tisztelegve kerül sor a Pajtaszínházi Szemlére a Nemzeti Színház felajánlásának köszönhetően a Nemzeti Színház stúdiószínpadain, ebben az évben január 29–30-án. Ezek az alkalmak igazi ünnepei az amatőr színjátszásnak, motivációt és lehetőséget jelentenek a színjátszó közösségeknek, hiszen professzionális színpadi környezetben mutatkozhatnak be egymásnak és az érdeklődőknek – áll az ismertetőben.

A kifejezetten a magyar vidékre koncentráló program országos hatókörű: 19 megye 1-1 települése vett részt benne. A Pajtaszínházi Szemle minden évben telt ház előtt zajlik, a részvétel a nézők számára ingyenes. A bemutatott darabokat a Nemzeti Művelődési Intézet dokumentálja, fényképek és filmfelvétel is készül. A program szakmai támogatását a Magyar Teátrumi Társaság biztosítja a színművész, rendező, drámapedagógus végzettségű mentorok személyében, akik segítik a folyamatokat, a darabválasztástól a szereposztáson át egészen a mű színpadra állításáig.

(A borítóképen: A Gobbi Hilda Színpadon lépett fel a társulat)