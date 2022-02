A matyó hagyományok álltak a megyei önkormányzat által szervezett „Társadalmi szervezetek fórumának” középpontjában, melyet Mezőkövesden rendeztek meg a közelmúltban. A közösségek közötti kapcsolatépítés és együttműködés elősegítése volt a célja a fórumnak, amely az „Identitás erősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című TOP-projekt keretében valósult meg. A programmal a megye településein lévő közösségek fejlesztését tűzték ki célul.

Közel 350 rendezvény

A fórumot Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg.

– Az elmúlt időszakban kissé visszafogottabbá vált a megye településein a közösségi élet, ezt szeretnénk megerősíteni ezzel a programmal. Másfél év alatt közel 350 különböző rendezvényt kívánunk megvalósítani, melyek nagy részén már túl is vagyunk: az ifjúsági tanács létrehozása, illetve annak rendezvénysorozata, társadalmi szervezetek fórumai, klímavédelmi roadshow, valamint vállalkozói fórum is e projekt keretében valósultak meg. A mezőkövesdi állomáson a matyó hagyományok kerülnek a középpontba, melyek 2012-től az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének listáján is szerepelnek, 2013- ban pedig bekerültek a Hungarikumok Gyűjteményébe is. Fontos a megyénkben, illetve hazánkban is kiemelkedő jelentőségű és világszerte is elismert matyó kultúra és néphagyomány megőrzése, valamint továbbadása a következő generációk számára – mondta el Bánné dr. Gál Boglárka, aki hozzátette, 2013-ban hozták létre a megyei értéktárbizottságot.

A jelenlévőket dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte, elmondta, hagyományteremtő céllal idén a fórumhoz hasonló rendezvényekből egy sorozatot szeretnének megvalósítani a Hadas városrészben.

A programon Agócsné Halász Andrea etnográfus, a Matyó Múzeum vezetője az ünnepi szokásokról tartott előadást a Közösségi Házban. A matyó néprajz egyik szeletét mutatta be, azon belül is a vallási néprajzot, mellyel kapcsolatban kutatásokat is folytat. Beszélt a kántálásról, a pásztorjátékokról, az adventi gyertyagyújtásokról, a városi keresztútról, illetve a Matyó Húsvét programsorozatról is. A Jézus Szíve Búcsút is érintette, melyet idén immár 100. alkalommal rendeznek meg a városban. Elmondta, ezek a programok a helyi szervezetek, a két egyházközség és az önkormányzat kezdeményezésére indultak, és mind az összetartozást erősítik, valamint közösségformáló erejük van.

(A borítóképen: Agócsné Halász Andrea előadása)