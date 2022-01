Sajnos ezen a héten kedden és szerdán elmaradt a Tartuffe előadás a Miskolci Nemzeti Színházban, viszont az előttünk álló hét napban igazi előadásdömping lesz, van miből válogatnunk.



A Nagyszínházban a Veron című opera bemutatója lesz a héten, és nem csak itt, de a világon is ez az első alkalom, hogy ez az opera látható. A Veron Selmeczi György Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző hetedik operája, amely egy tiszta lelkű cselédlány és egy bakaruhás költő hazugságon alapuló, mégis igaz szerelmének történetét meséli el az I. világháború hajnalának varázslatos Kolozsvárán, olvasható a színház honlapján. A darabot Hunyady Sándor Bakaruhában c. novellája ihlette, melyet az azonos című, 1957-ben bemutatott Fehér Imre-film tett halhatatlanná. Az ősbemutató szomorú apropója, hogy ez a mű volt a szövegíró, Szőcs Géza utolsó munkája 2020. novemberi halála előtt. Műsoron van a Producerek című igazán szórakoztató musical, mely decemberben is a hónap előadása lett, és a nemrég bemutatott A Mester és Margarita is.



A Játékszínben a Vadkacsa című Ibsen-drámát, a Vojáger című, kifejezetten mai, elsősorban fiatalokat érintő kérdésekkel foglalkozó kortárs színművet, az általunk is melegen ajánlott Gólyakalifát és a Gépnarancs című táncelőadást is megnézhetjük, de az elkövetkező hét napban lesz itt még a Miskolci Dixieland Band Dixie Klubja is.



A Kamarában is lesz tánc, ott vár minket a Nem én voltam.../Tiltott ösvények című táncelőadás, a gyerekeket a Hamupipőke című zenés mesejáték szórakoztatja majd, és látható a Feketeszárú cseresznye című Hunyady Sándor-színművet.



A Művészetek Házában a magyar kultúra napja alkalmából Udvaros Dorottya estje lesz látható: Felolvasószínház Ady Endre és Pilinszky János műveiből, valamint a Magyarok menni Bamako című előadás, ami Badár Sándor önálló stand up estje. Ez utóbbit követően a Magyarok menni Bamako című film vetítése lesz Badár Sándor és Kőváry Barna főszereplésével.

Több előadás is bérletes, ezeket jelöltük, figyeljék, az Önök bérlete erre szól-e, le ne maradjanak! Ha december 8-ra szóló jegyük volt, akkor is figyeljenek, az előadást most pótolják!

De nézzük, hogyan alakul ez napról napra!

Csütörtök, január 20.

19:00 Nem én voltam.../Tiltott ösvények – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara, Latinovits Zoltán bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Vadkacsa (12) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín, december 8-i előadás pótlása

Péntek, január 21.

10:00 Hamupipőke - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

18:00 Udvaros Dorottya estje: Felolvasószínház Ady Endre és Pilinszky János műveiből, Művészetek Háza

19:00 Veron – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Nagyszínház Bemutató bérlet

19:00 Vojáger (16) - Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Szombat, január 22.

19:00 Veron – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Szemere Bertalan bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 Gépnarancs (16) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Kedd, január 25.

19:00 Producerek (18)– Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

19:00 Feketeszárú cseresznye – Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

19:00 Gólyakalifa (16) – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

19:00 Magyarok menni Bamaka – Művészetek Háza

Szerda, január 26.

10:00 Hamupipőke - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

19:00 A Mester és Margarita – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház Jenbach Béla bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19:00 A Miskolci Dixieland Band Dixie Klub – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín