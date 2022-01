Erre a hétvégére is több izgalmasnak ígérkező programot, előadást kínálunk felnőtt és gyermek olvasóinknak egyaránt.



A Miskolci Nemzeti Színházban ezen a hétvégén a szórakozásé lesz a főszerep, így megnézhetjük a Mágnás Miska című operettet, a Bolha a fülbe című vígjátékot, a Gépnarancsot, ami egy táncelőadás, vagy a Vojágert, ami egyben mulattató és elgondolkoztató kortárs magyar színmű igazán mai kérdésekről. A gyerekeket a Hamupipőke várja, a felnőtteknek a Kasimir és Karoline van műsoron. Jövő hét elején a Tartuffe-fel folytatódik a szórakoztató előadások sorozata, és egy érdekesnek ígérkező verses estet is eltölthetünk a színházban az Egy óra versek közt című rendezvénysorozat aktuális előadásán. A közönség minden esetben egy rendkívül igényesen összeállított irodalmi műsornak lehet tanúja, ahol előadásról előadásra elmélyülhet a magyar- illetve a világirodalom szépségeiben, így vélhetően most is ilyesmivel várja a nézőket az est házigazdája, Fandl Ferenc.



A miskolci Művészetek Házában is várják a gyerekeket, méghozzá az Alice Csodaországban című zenés, klasszikus családi előadásra, de ezen kívül lesz a hétvégén kiállításmegnyitó is, a jövő héten pedig Yamaha-bérletes előadás. Izgalmasnak tűnik a jövő heti (S)ikertörténetek című program is, ami Dragomán György író és Ungváry Krisztián történész beszélgetése lesz a hangversenyteremben.



Több előadás is bérletes, ezeket jelöltük, figyeljék, az Önök bérlete erre szól-e, le ne maradjanak!



És mindez pontosan mikor és hol lesz látható? Íme:



Január 13. (csütörtök)

19 óra: Mágnás Miska - Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Nagy Attila bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19 óra : Vojáger (16) - Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín



Január 14. (péntek)

17 óra: Rep(k)edés - Soltész Boglárka kiállításának megnyitója (ingyenes) - Művészetek Háza

19 óra: Bolha a fülbe (14) - Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház, Földes ifjúsági bérlet, jegyvásárlás lehetséges

19 óra: Kasimir és Karoline (16) - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara



Január 15. (szombat)

14 óra: Hamupipőke - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara

19 óra: Bolha a fülbe (14) - Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház

19 óra: Gépnarancs (16) - Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín



Január 16. (vasárnap)

17 óra: Alice Csodaországban - Művészetek Háza, Hangversenyterem



Január 17. (hétfő)

19 óra: Yamaha-bérlet - Művészetek Háza, Hangversenyterem



Január 18. (kedd)

19 óra: Tartuffe - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara



Január 19. (szerda)

17 óra: Egy óra versek közt művészeink társaságában - Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

18 óra: (S)ikertörténetek - Művészetek Háza, Hangversenyterem

19 óra: Tartuffe - Miskolci Nemzeti Színház, Kamara, Csapó János bérlet, jegyvásárlás lehetséges

Jegyek vásárlására lehetőség van a Miskolci Nemzeti Színház jegyirodájában vagy interneten is, illetve a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegyirodájában vagy szintúgy interneten is.

Jó szórakozást kívánunk!