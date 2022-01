„Azt mondják, állatok nélkül lehet élni. Lehet, mondom én is, de mi értelme annak az életnek? Az én cicáim átöltöztették a lelkemet” – mondta el Szíki Károly színművész, író legújabb, Bonifác herceg és Vilmos császár című könyvének bemutatóján, amelyet nemrégiben tartottak meg Mezőkövesden a Városi Könyvtárban. A szerző elmondta, hogy a kötet megírását két, saját cicája ihlette. A könyv azonban nemcsak Bonifácról és Vilmosról szól, hanem összesen 32 macska kapott benne helyet, melyhez az író rövid, tartalmas, olykor játékos verseket írt. Szíki Károly kiemelte, hogy a művet gyerekek és felnőttek is egyaránt olvashatják, hiszen a cicákról szóló alkotás nemcsak szórakoztató, hanem nevelő, tanító célzatú is. Az eseményen az íróval az immár 25. kiadott könyvéről Papp Péter beszélgetett.