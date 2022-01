A Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében Edelényben is értékes programokkal ünnepelték a magyar kultúra napját. Az első nap délutánján a tavalyi kezdeményezést követően idén is elhelyezték a megemlékezés virágait az edelényi kulturális élet, helytörténet három egykori kiemelkedő alakjának, ­Slezsák Imrének, Hadobás Pálnak és Laki-Lukács Lászlónak a sírjánál. Ezt követően könyvbemutatóra és irodalmi barangolásra került sor a Városi Könyvtárban. A Borsodi Tájházi Közlemények legújabb, erre az alkalomra megjelenő számát Kércsi Tibor intézményvezető mutatta be. A kiadvány a 2021-ben, Edelény várossá nyilvánításának 35. évfordulója alkalmából megrendezett várostörténeti konferencia előadásait örökíti meg az utókornak. A Bódva-völgy irodalmi emlékei címmel Hadobás Sándor nyugalmazott múzeumigazgató érdekes, sok új ismeretet tartalmazó előadása zárta a napot.

A második nap estéjén egy különleges, egyedülálló színházi előadást tekinthettek meg a jelenlévők, Hedry Mária Zrínyi Ilona című mono­drámáját, Majzik Edit Jászai Mari-díjas művész előadásában. A harmadik nap délutánján egy színes, érdekes előadást hallhattak az érdeklődők az esti csángó táncház előtt. Barsi Csaba kutató, a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa a pitykegombok különleges világába repítette el a hallgatóságot. Csángó táncház zárta a programsorozatot, melyen a miskolci Esztenás Együttes szolgáltatta a zenét.

(A borítóképen: Barsi Csaba előadása a pitykegombokról)