Mit jelent önnek a magyar kultúra? A miskolci kulturális élet ismert szereplőit kérdezte erről az Észak-Magyarország, a magyar kultúra napja alkalmából. A válaszokat 2002. január 23-i számában adta közre a lap.

Mi most a Szabó Lőrinc munkásságát kutató dr. Kabdebó Lóránt professzor gondolatait emeljük át ide az akkori számból.

„Mint az ember a levegő nélkül: ha nem lenne, én sem lennék. Ha ezen a területen valamilyen torzítás születik, az olyan, mint a levegőben a szennyezés, megbetegszünk tőle.”

Az irodalomtörténész szerint változó az egyes korszakok kultúrája. A könyvtermés ma például óriási, csak kérdés, hogy milyen célt szolgál... Ha például olyat, mint a cikk megjelenése idején angolul is közreadott Márai-kötet, az külön öröm: „Ez kivételes alkalom azért is, mert a kultúra összehozta a politikát, a megjelenés alkalmat adott két miniszterelnök találkozására. S hogy ez nem mindennapi szerencse? »Sors bona, nihil aliud« (jó szerencse, semmi más), ez volt Zrínyi jelmondata. Sok zeneszerzőt, költőt fedezett fel, ismertetett meg a világgal a szerencse. Hogy magyar példát említsek: négy évvel ezelőtt a római hungarológiai kongresszuson fogadta a pápa a résztvevőket, s először hangzott el hivatalos pápai szövegben Balassi Bálint neve, így a pápával együtt Balassit is idézte a nemzetközi sajtó” – mondta a professzor.