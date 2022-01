Nehéz körülmények közé kerülhet a fővároson kívüli operajátszás Magyarországon. Ezt vetítették előre az év elején a kulturális közbeszédet meghatározó, a nyilvánosság előtt zajló vitában a vidéki operát is játszó intézmények igazgatói és zeneigazgatói – köztük Béres Attila, a Miskolci Nemzeti vezetője és Cser Ádám, a színház zeneigazgatója.

A vitás kérdések részben anyagi természetűek: az opera költséges műfaj, a minőségi, tervezhető operaélet pluszforrásokat igényelne. Az Ókovács Szilveszterrel folytatott párbeszédtől remélik erre is a megoldást, mivel a Magyar Állami Operaház főigazgatója feladata a Nemzeti Kulturális Tanácsban segíteni a magyarországi operajátszás ügyét.

Vele kellene megegyezniük ugyanakkor a kikérőkről is: ha nem történik ebben változás, februártól nem dolgozhatnának majd máshol az Operaház szólistái, amikor a kérdéses munka az operaházi próbaidőszakkal ütközik. Miután az aktív énekesek túlnyomó többsége az Operaházhoz kötődik, megoldhatatlannak látszik a helyzet. Annál is inkább, mert Ókovács Szilveszter szerint a vidéki operatársulatok igazgatói olyan dolgokat kérnek számon rajta, melyek nem a hatáskörébe tartoznak.

Párbeszédre, érdemi egyeztetésre van szükség méltatlan levelezgetés helyett – erre Szabó Máté, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője hívta fel a figyelmet, formáját tekintve ugyancsak nyílt levelében.

A hírek szerint lesz egyeztetés: a Magyar Állami Operaház 2022. január 27-én délutánra ismét összehívta a vidéki nemzeti színházak vezetőit, hogy szakmai keretek között, a 4. Operafórumon beszéljék át évadaikkal kapcsolatban tisztázandó kérdéseiket.

Ez a vita adott alkalmat a Cser Ádámmal készült interjúmhoz.



Az operajátszás a vidéki Magyarországon létező gyakorlat, de az ebben érdekelteknek az Operaház vezetőjével folytatott vitája egészen az alapkérdésig elvezet: mi az értelme az operajátszásnak vidéken?

A nemzeti színházak feladata, hogy a lehetőségeiket felmérve évadonként operacímeket műsorra tűzzenek. Fontos, hogy a változatos műfaji kínálattal minél többféle réteget tudjunk kiszolgálni és szórakoztatni. Az opera ugyanolyan létjogosult színházi műfaj, mint a próza vagy a tánc – ezekkel összevethető erővel képvisel és ér el hatást. Csak azoknál sokkal többféle művészeti ág összpontosul benne. Nagyszabású. Szerepet kap a líra, a dráma, a zene, a tánc, az építészet.



A körülményeknek sokkal inkább kitett műfaj is. Abban az országban, ahol 160 aktív énekesből 140 kötődik egyetlen intézményhez, az Operaházhoz, megakaszthatja a fővároson kívüli operaéletet, ha nem számíthatnak ott és akkor az énekesekre, ahol és amikor szükség lenne rájuk.

Ez a mi problémánk – országos probléma. A fővároson kívül sok minden hiányzik, ami fontos lenne a zenei életben, és ami Budapesten adott. Erre mégsem az a megfelelő reakció, hogy menjen Budapestre, aki operát akar hallgatni. Ez nem így működik. Az opera-előadásokat helyben, helyi erőkkel kell megvalósítani, a helyi közönség örömére.



Ebben most akadályokba ütközhetnek.

De azért harcolunk, hogy lehetőségünk maradjon az eddigi helyzet fenntartására. A nemzeti színházaknak ennél sokkal nagyobb a felelősségük. És nem lehet lemondani egy műfajról, csak mert ki vagyunk téve ilyen, egyeduralmi helyzetből és anyagi többletből adódó döntéseknek és ilyen helyzetnek.



Nem az lehet a baj, hogy a minőség legfőbb letéteményeseiként gondolnak az aktív énekesekre? Nem kínálná éppen ez a helyzet lehetőségként az új hazai és nemzetközi énekesgenerációk színre lépését?

Nem attól lesz valami minőségi, ha az előadásban kvalitásos énekesek szerepelnek, de ez sem közömbös szempont. Elvárásom, hogy az énekesek legyenek jó kondícióban lévő képzett művészek, tudjanak együtt dolgozni. Mert az előadás minőségét mi teremtjük meg. A mi műhelymunkánktól, annak a minőségétől függ. Azon múlik, hogy az adott évadban, az adott címmel hogyan dolgozunk. Minden évben, amikor itt opera-előadás született, meghallgattam és szerepeltettem fiatal, pályakezdő énekeseket. Közülük majdnem mindenki bekerült az Operaházba.



Maga ellen dolgozott.

Lehet persze így is fogalmazni. Világéletemben úgy voltam ezzel, hogy aki szeretne fejlődni, és képes rá, menjen. Soha senkit nem akasztanék meg azért, mert úgymond én fedeztem fel. Ez állandó mozgásban lévő szakterület. Az eddigi évek gyakorlatát a Covid átírta. Sok mindent újra kell építeni. Ha leülünk a tárgyalóasztalhoz az Operaházzal, elmondhatjuk majd, hogyan tervezzük, mit szeretnénk. Ez hosszabb távról szól, ennek a távnak most a mélypontján vagyunk.



Mit szeretnének?

Egyeztetési lehetőséget – hogy képesek maradjunk opera-előadásokat kiállítani. Az egész problémakör innen került a felszínre: az operaénekesek kiengedésének új szabályozása ellehetetlenítené a munkánkat. Azt szeretnénk, hogy hagyjanak dolgozni. És segítsenek. Ókovács Szilveszter főigazgató úr feladatköreihez hozzátartozik, hogy a Nemzeti Kulturális Tanácsban is segítse a magyarországi operajátszás ügyét. Erre anyagi értelemben is szükség van – az opera a legköltségesebb műfaj, mint tudjuk.



A nemzeti színházak vállalása a klasszikus és a kortárs értékek közvetítése. A miskolci operajátszás megengedheti magának, hogy ugyanígy figyeljen a múltra és a jelen műveire is?

Elsősorban mindig az adott évadtól függ, hogy milyen stílusú és világú operákat viszünk színre. Amióta itt dolgozom – lassan tizedik éve –, színes repertoár összeállítására törekszem. A lehető legtöbb időszakból való merítés megadja a közönség számára az esélyt, hogy minél jobban megismerje magát a műfajt. Szempont az is, hogy a Miskolci Nemzeti valamennyi muzsikusa szerepeljen az adott operában. Inkább a színház méreteihez, anyagi lehetőségeihez mérten kell címeket keresni.



Az ön döntése, hogy mit játszanak?

Nagy részben igen. Megbeszéljük a színház művészeti vezetésével. Az igazgató, Béres Attila mindig azt mondja: „Ádám, ezt döntsd el. Adjál címeket, és utána egyezkedünk”.



Az előző szezon igazi vesztesének tűnik az operajátszás. Miközben a járvány miatti bizonytalanságok idején is születtek előadások, az évad operája, A kékszakállú herceg vára elmaradt. Miskolcon pedig ez a Bartók Plusz hagyományai miatt is fontos mű.

Én is sajnáltam. A bátyámmal (Cser Krisztián operaénekes – a szerk.) gyerekkorunkban kezdtük el tanulni ezt a művet. Ő azóta körbeutazta a világot a Kékszakállú szerepével. Ötvennél többször elénekelte. És igent mondott rá, hogy csináljuk meg együtt Miskolcon. Zenekarral még nem volt alkalmunk erre. Mester Viktória is vállalta Judit szerepét – nagyon örültem. És elmaradt...



Nem tűnhet úgy, hogy a színháznak magának sem annyira fontos az opera?

Persze. Lehet ez is a látszata. De a tavalyi évadban hoszszú időre leállt a színház. Ez befolyásolta a bevételt és a kiadást. Semmilyen pluszköltségre nem volt lehetőség. Ha valahonnan el kell vonni, kényszerűségből, innen lehet. Én azt is sajnálom, hogy nincs egy évadban legalább három opera.



Lenne igény rá?

Ez is sok mindentől függ. Az operafesztiválokat szép számú közönséggel rendezték Miskolcon. Egymás után tíz este! Az opera-előadásokra megtelt a nézőtér. Van mire alapozni – abba kell energiákat fektetni, hogy miként reklámozzuk a műfajt, milyen címeket kínálunk. Ezekben lehet és kell is fejlődni.



A 2012–2013-as évadban karakteres színházi nevelési programba kezdtek. Emlékezetes Béres Attila Don Giovanni-rendezése az Operácska sorozatból. Ha már energiákat említ: van célravezető módszer az új operai közönség megszólítására?

Sokféle utat kipróbáltunk. Operai keresztmetszetet. Egyzongorás, egyénekeses beavató-előadást. Az volt a cél, hogy bevezessünk a történetbe. Feltárjuk a zenei nyelvezetet. Rámutassunk, mire kell figyelni. Emlékezetes, amikor A bolygó hollandi bemutatójára készültünk. A Csarnokban a hollandi első áriáját elemeztem. Nagyon szerette a közönség. Sokan jeleztek vissza: mennyire fontos ez a megközelítés. A magyarázat, hogy tényleg megértsék az operát. Igény van arra a tudásra, amelyik közelebb visz művekhez, korszakokhoz.



Az agyunk visz közelebb hozzá? Vagy az érzéseink? Hiszen a zene a leginkább alkalmas arra, hogy olyan érzéseket hívjon elő az emberből, amikre talán egyébként még csak szavai sincsenek, miközben képes átélni ezeket.

Ez jogos felvetés. Biztos vagyok benne, hogy bizonyos operai pillanatok elemzését érdemes megmutatni ahhoz, hogy tényleg befogadóvá váljon a hallgató. A zenének ugyan valóban van egy primer, erőteljesen természetes hatása az érzékszerveinkre. De ha a megérzés mellett a megértés is az eszközünk, ha belátjuk, hogy mi és miért történik, a hatás még erősebb. Az új közönséget megszólítani az opera esetében sem könnyű. A műfaj igazi csúcspontja száz évvel ezelőtt volt, Richard Strauss, Puccini korában. Hatalmas lehetőségek voltak, nagyon komoly művek születtek és terjedtek el.



Szeretné, ha ma is ez lenne?

Nem gondolnám, hogy ezt lehetséges volna vágyakkal befolyásolni. Teljesen más kor van most. A művészet ma másféle eszközökkel próbálja azokat a hatásokat kelteni, amelyeket az opera a maga eszközhasználatával akkoriban elért.



Minek kellene akkor jönnie most? Korngold és Bernstein műveinek? Az új népoperának, ahogyan az egykori miskolci operafesztivál igazgatója, Kesselyák Gergely a lehetséges operai jövőképet nagyon is hihetően megfogalmazta?

Én kissé jobban kételkedem a mai kor befogadóképességében. Instantabb lett a világ. Mindent gyorsabban meg lehet kapni. Nem biztos, hogy annyit kell küzdeni és harcolni érte. Az egy álom, hogy a pékinas ma is operaslágert fütyörésszen, mint Verdi idejében. Ma is vannak slágerek, csak teljesen más helyről. Nem akarom értékelni ezt a helyzetet, hogy akkor ez jó, vagy rossz. Sok mindenki tudja ezeket a slágereket. Hogy nem az operából idézik, hanem a rádióból, az X-Faktorból? Ez van. Ez a helyzet.



De az sem áll, hogy az opera számára csak a zárványlét, a régi művek ismételgetése maradna. Ma is születnek operák, éppen most készülnek Selmeczi György Veronjának miskolci ősbemutatójára.

Nem reménytelen a helyzet. Csak tény: ez egy réteghez szóló műfaj. Egyébként szerintem mindig is az volt. Sokan szerették, sokaknak ma is jó, ha meghallanak egy híres operaáriát. De hogy mi történik az opera világában, ez egy kis réteg számára érdekes. Persze van akkora az emberiség, hogy az opera iránt érdeklődő réteg mérete világszinten tekintélyes maradjon, és ebből így is nagyon komoly, lendületes operajátszás legyen. Ahogyan születnek az új operák is. Van megrendelő, van közönség.



Mi lenne a ma operájának való, sokaknak érdekes történet? Ami az operaélvezőkön kívüli közönség számára is érdekes lenne? Ismer ilyet?

Szerintem erről egyéni víziók vannak. Ha nekem kellene most írnom egyet, a fociról írnék. Rapoperát. Ami minden elemében opera lenne, csak más szövegmondással, a szokatlan forma mellett nem megszokott tartalommal. Nem feltétlenül azért, hogy népszerűek legyünk ezzel. Hanem hogy meglássák: az opera nyit. Hogy van olyan téma, ami másokat is érdekel.



Névjegy – Cser Ádám



magyar zeneszerző, karmester



Kilencéves korában kezdett zongorázni tanulni, zeneszerzéssel tizenegy éves kora óta foglalkozik.

A Zeneakadémián 2000 és 2010 között ének-zene karvezetés és karmester szakon tanult, utóbbin Ligeti András és Gál Tamás növendékeként.

2012 óta a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója.



(A borítóképen: Cser Ádám: „Amióta itt dolgozom – lassan tizedik éve –, színes repertoár összeállítására törekszem. A lehető legtöbb időszakból való merítés megadja a közönség számára az esélyt, hogy minél jobban megismerje magát a műfajt”)