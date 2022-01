A templomra és a hívekre áldást kérő szentmisén Kocsis Fülöp érsek-metropolita szentbeszédében kiemelte: a keleti egyház ábrázolási hagyományával azt vallja, hogy Jézus Krisztus megtestesülésével Isten láthatóvá és hallhatóvá lett. Az ikonok a kinyilatkoztatást magyarázzák, „ablakot nyitnak a mennyországra”. Ezt az élményt élhetik át, akik a miskolci székesegyház gazdagon díszített belső tereibe belépnek.

A szertartást követően Semjén Zsolt egyházi ügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes Magyarország kormánya nevében köszönetet mondott az egyházaknak a nemzet javát szolgáló tevékenységükért. Kifejtette: az elmúlt évtizedben 6-ról 16 százalékra nőtt az egyház fenntartású iskolák, és 11-ről 50 százalék fölé emelkedett azoknak a szociális és gyermekjóléti intézményeknek a száma, amely működtetését átvállalták. Természetesnek tartja, hogy ezek az intézmények az államiakkal azonos támogatást kapjanak, mivel éppúgy minden ember jólétéhez hozzájárulnak.

A magyar kormány támogatásával az elmúlt évtizedben több, mint 3000 templomot tataroztak ki, és közel 200 újat építettek a Kárpát-medencében. A miskolci székesegyház megújítására utalva kifejtette: a templomok a lelki és szellemi épülést, a kulturális kiteljesedést is elősegítik, ezzel a magyar nemzet megmaradásához is hozájárulnak. Ugyanakkor a keresztény civilizáció bástyái, védőfalai is. Az egyház prófétai küldetésére utalva a papokat, püspököket, érsekeket ezért arra kérte: erősítsék meg a keresztény értékeket védő államot, hogy megtartható legyen az ország azon az úton, amelyre Szent István király állította. É