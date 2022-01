Formálódik a jövő könyvtára: a közösség szava sokat számít. A nyitottság fontos, de vannak határai – vázolta Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár új igazgatója.

Mit talál a könyvtárban az olvasó? A találkozás élménye az intézménnyel való elégedettségét alapozza meg: megvan-e, amit keres, mennyire könnyen fér hozzá?

Varga Gábor azt mondja erre: a könyvtári állománybővítésben az anyagi lehetőségeik nem változnak majd jelentősen. Az olvasók most is jelezhetik, milyen kötetek beszerzésére számítanak. Ezt ezután a könyvtári honlapon is megtehetnék.

– Általános gyűjtőkörű könyvtár vagyunk. A szakkönyveket az országos rendszerben is megigényelhetjük olvasóink részére – jók vagyunk az Országos Dokumentumellátási Rendszer használatában. Nem kell megvennünk egy 24 ezer forintos könyvet, ha csak egy olvasója lesz – hangzott a szakmai érvelés.

Kulturális köztér

A könyvtár – például a hetvenes években – Miskolcon kitüntetett kulturális teret jelentett. Hiánypótló rendezvények helyszíne volt, rendkívül haladó szerepet töltve be ezzel. A programszervezés mennyiben tartozik a könyvtári léthez? – vetettem fel.

– A kulturális alapellátás része a könyvtári programok széles köre, a gyerekfoglalkozásoktól az író-olvasó találkozókig. Az ünnepi könyvhetet a könyvtár szervezi – látszik a felelősségteljes hozzáállás: nemcsak könyvraktárként működünk. Az olvasásra, hasznos és tartalmas időtöltésre való nevelésben ezután is szeretnénk részt vállalni – világított rá Varga Gábor, hozzátéve: a könyvtárnak nyitottnak kell lenni, a társintézményekkel, civil szervezetekkel elmélyültebb kapcsolatot kell ápolnia.

A közösségvezérelt könyvtár eszméjében hisz: a használók, a helyi közösség bizonyos mértékig beleszólhat a könyvtár működésébe. Kérdőívezés, interjúzás, közösségi gyűlés adhatna választ rá: mennyiben felel meg az elvárásoknak az a könyvtárkép, amelynek a kialakításán a könyvtárosok fáradoznak, miben várna pontosítást a felhasználói közösség.

A könyvtárban nem lesz turkáló – a nyitottság jegyében formálódó könyvtármodell határait itt húzná meg Varga Gábor.

Ez nincs teljesen így

„Úgy vesszük, hogy az emberek tudják használni a könyvtárat – ez alapvetés. Ez nincs teljesen így. A szakmai programot áthatja: a könyvtárhasználatot meg kell tanítani. Kezdve onnan, hogyan néz ki a könyvtár, miként kell kölcsönözni, digitális tartalomhoz hozzáférni” – emelte ki egyik fontos törekvését Varga Gábor. Erre akár az intézményt és szolgáltatásait részletesen bemutató videók készítését, megosztását is alkalmas eszköznek tartja – árulta el.