A Magyar Állami Operaház Az Opera Nagykövetei Program elnevezésű köznevelési kezdeményezése már több éve tart. Célja, hogy egy új, kulturális értelemben szélesebb látókörű, operába járó nemzedéket neveljen, a gyermekeket, fiatalokat a saját közegükben megszólítva.

Sokféle színes előadás

A nagykövetek látogatásai egyedi és eddig példa nélküli szervezett programokat képviselnek, melyek keretében az Operaház művészei tanórákon vagy tanórán kívüli foglalkozásokon, egyedileg egyeztetett időbeosztással és formában tartanak sokféle színes előadást.

Az opera- és balettszakmai ismereteket operaénekesek és balettművészek, illetve operaházi munkatársak osztják meg a hallgatósággal, akik az iskolás korosztály bármely évfolyamából kikerülhetnek 1–12. osztályig, sőt már óvodai csoportok számára, ezenfelül kulturális intézményekben és idősotthonokban is szerveznek előadásokat. Egy-egy nagykövet igény szerint többször is visszalátogat egy intézménybe, de több művész előadását magában foglaló kurzusokra is szervezhető közönség. Az előadások ingyenesek.

– Nagy örömünkre a mi környékünk sem maradt ki, többek között minket is meglátogatott Szebenyi Etelka, aki ügyelőként dolgozott az Operaházban – mesélte az Észak-Magyarországnak Pelle Anna, a kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub vezetője. – Etelka november 30-tól december 4-ig több korosztály képviselőivel is találkozott. Kicsiket és nagyokat egyaránt sikerült elbűvölnie a témáival, a bemutatott anyagaival, interaktív előadásaival.

A legfiatalabbakkal, az óvodásokkal Nagybarcán találkozott a Tollas Tibor Emlékházban, ahol Péter és a farkas volt a téma. Ugyanezzel a témával örvendeztette meg a Csillagfürt EGYMI Kazincbarcikai Tagintézményének tanulóit is. A valamivel idősebbekkel, az általános iskolásokkal Kazincbarcikán a Gyermekek Házában ismerkedhetett meg az adventi program részeként, ahol A diótörő állt a bemutatója középpontjában.

– Hálásak vagyunk, hogy a mi korosztályunk sem maradt ki. A nagykövet Edelényben az Őszikék Nyugdíjas Klub, városunkban, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub tagjainak tartott lélekemelő előadást. Szó volt színháztörténetről, színpadi életről. Valamennyi helyszínen visszavárjuk, visszavárják, és új helyszínek és csoportok is számítanak népszerű programjára – emelte ki a klub vezetője.

(A borítóképen: Vetítés is volt)