Már hetedik éve állandó partnere Bácskay-Szarvas Zsófia énekművész. Ő az egyetemi tanulmányait megelőzően Varbón élt, de ma is sok időt tölt gyermekkora színhelyén. A koncert további különlegessége a prózai rész, amelyben Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész vállal szerepet. Korábban ebben a formációban jártak Miskolcon, Tokajban, és volt már egy koncertjük Varbón is. Ez alkalommal Hunyadi Donatella mezzoszoprán énekes is csatlakozik a fellépőkhöz.

A művészek december 11-én, szombaton 17 órától a varbói református templomban adnak koncertet. Az előadásra a belépés ingyenes.