Reiman Zoltán miskolci író és blogger ezúttal is hű maradt a városhoz, annak múltbeli, sokszor hihetetlennek tűnő történeteihez, hiszen sorban a negyedik, nemrég megjelent könyvének címe is erről árulkodik: Különleges történetek Miskolc múltjából. A kötet majd két tucat olyan hihetetlen történetet tartalmaz, amelyekről sokan talán nem is hallhattak még.

– Ebben a könyvben is érdekes történeteket lehet olvasni, mint az előző, a 100 történelmi érdekesség Miskolcról című kötetben, csak egy kicsit jobban kifejtve, pontosabban, mélyebben és több adattal megírva. Bízom benne, hogy sok embernek elakad majd a szava egy-egy sztori olvasása közben – mondta a kötet szerzője. Hozzátette: a könyv megírását komoly, 5-6 év kutatómunka előzte meg, és a kötet azokat a legérdekesebb blogbejegyzéseket tartalmazza, amelyek eddig még egy könyvében sem szerepeltek.