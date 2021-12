Kuklay Antal ma már túl van a vasmiséjén, nyugalomba vonult, de a Pilinszky-centenárium alkalmából most is jelennek meg írásai. A Keresztény Élet 2021. szeptember 26-i számában Pilinszky János Egy sírkőre című egysoros költeményéről írt. Maga a vers mindössze ennyi: „Túlhevített virágcsokor”. Kiről is lehet itt szó? Ahány olvasó, annyi válasz lehetséges…