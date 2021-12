– Néhány nappal később a Lakitelek Népfőiskolán róttuk le tiszteletünket Tollas Tibor költő emléke előtt családtagjaival, tisztelőivel, barátaival. Megtekintettük az emlékét őrző szobát, majd koszorút helyeztünk el a Hungarikum Ligetben álló kopjafánál, melynek párja, ahogy már korábban is említettem, Nagybarcán, a szülőház udvarán található – folytatta Csikász Orsolya, majd hozzátette: – A programsorozat következő eseménye a miskolci Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület ünnepi műsora volt, melyet a költő verseiből állítottak össze. Külön öröm volt, hogy Lakitelekről is érkeztek hozzánk vendégek, és a Tollas család tagjai is részt vettek a rendezvényen.