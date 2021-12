Hogy együtt mi is tudunk érvényes színházat csinálni, nemcsak Iksz, Ipszilon és Zé. Nemcsak Kaposvár van a magyar színház történetében, nemcsak a nagy Szolnok-korszak a meghatározó. Itt van a mai generáció is. Ötünket Miskolc köti össze. Miskolc a város, de egyben metaforája is annak, amit érvényes színháznak, népszínháznak gondolunk. Nyilván megvoltak a kudarcaink is, mert nem igaz, hogy könnyen repül egymásra a tégla, és magától csöpög a malter az égből, ahogyan épül valami. Hanem mint Kőmíves Kelemen: felépítjük-ledől. Felépítjük.