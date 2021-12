Hozzátette: a kiállításon a pedagógusok munkái is megtalálhatók, hiszen több olyan kolléga van, akik szívesen alkotnak. Láthatók grafikák, festmények, de szőttesek és tűzzománc képek is. A gyerekek alkotásai között ott vannak azok is, melyek egy készülő meséskönyv illusztrációjaként készültek, ezek az alsósok munkái. A felsősök közül pedig a képzőművészeti szakkör tehetségei mutatkoznak be.

Fotó: Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda