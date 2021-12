Az emlékest harmadik előadója a fiatal költő és egyetemista Irlanda Kristóf volt, aki pedagógusnak készül és nemsokára maga is tanítja majd az irodalmat. Elmondása szerint Pilinszkyt is tanítani kell és ő mindenképpen fogja is a mai fiataloknak, mert művészete, gondolatai, az érzések, amiket keltenek bennünk a művei most is nagyon aktuálisak. A kortárs lírára is nagy hatást gyakorolt, számos pályatárs munkásságára hatott, Závada Pétertől Parti Nagy Lajosig. A magyar oktatásban ennek ellenére úgy a korábbi, mint a mai rendszerben is túlzottan perifériára van szorítva, nem a súlyának és jelentőségének megfelelően kezelik. Sok évtizedes kanonizálás van, amelyben a Petőfi-József Attila-Ady triumvirátus a fő vonal, és ez nem tágítható. Mindenki más csak mellettük kap több-kevesebb említést, ha egyáltalán beférnek a tananyagba, aminek az a következménye, hogy sok kiváló költő perifériára szorul, lásd Pilinszkyt. Az ő esetében az a szerencsés, hogy van egy saját tisztelői tábora, benne van a köztudatban, a konvencionális emlékezetben, így mégis sok emberhez eljut.