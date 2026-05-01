Nemcsak majálisozni lehetett Borsodban, termelői vásárban is volt minden, ami csak kell - fotók, videó

Nemes Mária, a Nemes Kertészet Igrici tulajdonosa lekváraival szörpjeivel és savanyúságaival érkezett:

Mi magunk termeljük a gyümölcsöket és mi dolgozzuk fel azért, hogy a hagyományos ízeket a lehető legegészségesebb, legtermészetesebb formában kínálhassuk.

A nap folyamán koncert is szórakoztatta a közönséget, de volt tombola, kiállítás, tárlatvezetés és filmvetítés is.

Takács László, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke kiemelte:

a rendezvény célja nem csupán a vásárlás vagy a szórakozás, hanem a közösségépítés.

A Darvas Közösségi Ház több mint egy évtizede ad otthont az eseménynek, amely évről évre egyre több látogatót vonz, de nemcsak a településről, hanem a környező falvakból és távolabbról is.

Igazi közösségi program

A nap egyik legnagyobb értéke valóban a találkozásokban rejlett. Sokan futottak össze rég nem látott ismerősökkel, barátokkal, és a jó hangulatú beszélgetések legalább annyira meghatározták az eseményt, mint a programok vagy a vásári forgatag.