Nemcsak majálisozni lehetett Borsodban, termelői vásárban is volt minden, ami csak kell - fotók, videó

Május 1-jén ismét megtelt élettel az ongai Darvas Közösségi Ház és Pálinkamúzeum udvara. A Quintessence kooperációs nap és termelői vásár idén is teret adott a hamisítatlan közösségi életnek. A munka ünnepe tökéletes alkalmat kínált arra, hogy családok, baráti társaságok és régi ismerősök együtt töltsenek egy tartalmas, élményekkel teli napot.
Quintessence kooperációs nap és termelői vásár
A rendezvényre délután 4-kor kezdtek el érkezni a látogatók, akik közel húsz őstermelő portékái közül válogathattak. A kínálat rendkívül színes volt. A díjnyertes palántáktól és kézműves termékektől kezdve egészen a minőségi füstölt húsokig minden megtalálható volt, ami szemnek és szájnak ingere. A gasztronómiai élményeket tovább gazdagította a helyben készült nápolyi pizza, a ropogós lángos, valamint a sör-, bor- és pálinkakínálat.
Termelői vásár Ongán
Nemes Mária, a Nemes Kertészet Igrici tulajdonosa lekváraival szörpjeivel és savanyúságaival érkezett:
Mi magunk termeljük a gyümölcsöket és mi dolgozzuk fel azért, hogy a hagyományos ízeket a lehető legegészségesebb, legtermészetesebb formában kínálhassuk.
A nap folyamán koncert is szórakoztatta a közönséget, de volt tombola, kiállítás, tárlatvezetés és filmvetítés is.
Takács László, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke kiemelte:
a rendezvény célja nem csupán a vásárlás vagy a szórakozás, hanem a közösségépítés.
A Darvas Közösségi Ház több mint egy évtizede ad otthont az eseménynek, amely évről évre egyre több látogatót vonz, de nemcsak a településről, hanem a környező falvakból és távolabbról is.
Igazi közösségi program
A nap egyik legnagyobb értéke valóban a találkozásokban rejlett. Sokan futottak össze rég nem látott ismerősökkel, barátokkal, és a jó hangulatú beszélgetések legalább annyira meghatározták az eseményt, mint a programok vagy a vásári forgatag.