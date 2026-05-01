Helyi közélet

Nemcsak majálisozni lehetett Borsodban, termelői vásárban is volt minden, ami csak kell - fotók, videó

Minden adott volt: jó ízek, tartalmas programok és egy barátságos, családias légkör. Mutatjuk, milyen volt a Quintessence kooperációs nap és termelői vásár Ongán.
2026. május 01. 21:05
olvasási idő 4 perc
termelői vásárboon videopálinkamúzeum

Május 1-jén ismét megtelt élettel az ongai Darvas Közösségi Ház és Pálinkamúzeum udvara. A Quintessence kooperációs nap és termelői vásár idén is teret adott a hamisítatlan közösségi életnek. A munka ünnepe tökéletes alkalmat kínált arra, hogy családok, baráti társaságok és régi ismerősök együtt töltsenek egy tartalmas, élményekkel teli napot.

Közösségépítés, termelői vásár, pálinka és minden, ami csak kell
Fotó: Vajda János

A rendezvényre délután 4-kor kezdtek el érkezni a látogatók, akik közel húsz őstermelő portékái közül válogathattak. A kínálat rendkívül színes volt. A díjnyertes palántáktól és kézműves termékektől kezdve egészen a minőségi füstölt húsokig minden megtalálható volt, ami szemnek és szájnak ingere. A gasztronómiai élményeket tovább gazdagította a helyben készült nápolyi pizza, a ropogós lángos, valamint a sör-, bor- és pálinkakínálat.

Nemes Mária, a Nemes Kertészet Igrici tulajdonosa lekváraival szörpjeivel és savanyúságaival érkezett:

Mi magunk termeljük a gyümölcsöket és mi dolgozzuk fel azért, hogy a hagyományos ízeket a lehető legegészségesebb, legtermészetesebb formában kínálhassuk.

A nap folyamán koncert is szórakoztatta a közönséget, de volt tombola, kiállítás, tárlatvezetés és filmvetítés is.

Takács László, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke kiemelte:

a rendezvény célja nem csupán a vásárlás vagy a szórakozás, hanem a közösségépítés. 

A Darvas Közösségi Ház több mint egy évtizede ad otthont az eseménynek, amely évről évre egyre több látogatót vonz, de nemcsak a településről, hanem a környező falvakból és távolabbról is.

Igazi közösségi program

A nap egyik legnagyobb értéke valóban a találkozásokban rejlett. Sokan futottak össze rég nem látott ismerősökkel, barátokkal, és a jó hangulatú beszélgetések legalább annyira meghatározták az eseményt, mint a programok vagy a vásári forgatag.

 

