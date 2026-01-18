-10°-3°/-13°
csőtörés
14
Miskolc
Helyi közélet
Miskolc

Csőtörés miatt maradtak víz nélkül az Avason - válaszolt a vízmű

Nem indult jól a nap Miskolc városrészében. A vasárnapi csőtörés miatt több száz lakás maradt víz és meleg víz nélkül
2026. január 18. 14:45
2026. január 18. vasárnap 14:49
olvasási idő 2 perc
lajtoskocsi

A csőtörés komoly feladat elé állította a miskolci vízmű szakembereit.

csőtörés
A csőtörés ideje alatt lajtos kocsik szolgáltatták a vízellátást 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A délelőtti órákban bekövetkezett csőtörés miatt több lépcsőházban szűnt meg az alapvető szolgáltatás. A hiba nemcsak a hideg vizet, hanem a távhőszolgáltatással érintett lakások melegvíz-ellátását is érintette.

A csőtörés által okozott problémát délutánra kijavították

Megkeresésünkre az ÉRV Zrt. szakembere, Farkas Alexandra projektirányító a következő tájékoztatást adta

Az avasi ivóvízvezeték hibaelhárítási munkálatai befejeződtek, a szolgáltatás helyreáll.

A melegvíz-szolgáltatás az alábbi épületekben szünetelt átmenetileg:

  • Testvérvárosok utca 28–36. számú épületekben,
  • Középszer utca 34–94. számú épületekben.

Lajtos kocsik biztosították az ivóvizet

Mivel a beavatkozás ideje alatt a vezetékes ivóvíz-ellátás is akadozott vagy szünetelt, a szolgáltató lajtos kocsival biztosította a vizet az érintett lakók számára. A szakemberek nagy erőkkel dolgoztak a hálózat helyreállításán, hogy a délutáni, esti órákra mindenhol visszatérhessen az élet a rendes kerékvágásba.

csőtörés
Helyi közélet

