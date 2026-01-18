Csőtörés miatt maradtak víz nélkül az Avason - válaszolt a vízmű

A csőtörés komoly feladat elé állította a miskolci vízmű szakembereit.
A délelőtti órákban bekövetkezett csőtörés miatt több lépcsőházban szűnt meg az alapvető szolgáltatás. A hiba nemcsak a hideg vizet, hanem a távhőszolgáltatással érintett lakások melegvíz-ellátását is érintette.
Csőtörés miatt lajtoskocsiból biztosítják az ivóvízellátást az Avason
A csőtörés által okozott problémát délutánra kijavították
Megkeresésünkre az ÉRV Zrt. szakembere, Farkas Alexandra projektirányító a következő tájékoztatást adta
Az avasi ivóvízvezeték hibaelhárítási munkálatai befejeződtek, a szolgáltatás helyreáll.
A melegvíz-szolgáltatás az alábbi épületekben szünetelt átmenetileg:
- Testvérvárosok utca 28–36. számú épületekben,
- Középszer utca 34–94. számú épületekben.
Lajtos kocsik biztosították az ivóvizet
Mivel a beavatkozás ideje alatt a vezetékes ivóvíz-ellátás is akadozott vagy szünetelt, a szolgáltató lajtos kocsival biztosította a vizet az érintett lakók számára. A szakemberek nagy erőkkel dolgoztak a hálózat helyreállításán, hogy a délutáni, esti órákra mindenhol visszatérhessen az élet a rendes kerékvágásba.
Csőtörés miatt lajtoskocsiból biztosítják az ivóvízellátást az Avason