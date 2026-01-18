Csőtörés miatt maradtak víz nélkül az Avason - válaszolt a vízmű

Lajtos kocsik biztosították az ivóvizet

Mivel a beavatkozás ideje alatt a vezetékes ivóvíz-ellátás is akadozott vagy szünetelt, a szolgáltató lajtos kocsival biztosította a vizet az érintett lakók számára. A szakemberek nagy erőkkel dolgoztak a hálózat helyreállításán, hogy a délutáni, esti órákra mindenhol visszatérhessen az élet a rendes kerékvágásba.