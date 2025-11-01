Az Aldi tésztájából eltűnt egy tasak, kisebb lett a Milka is: itt a friss lista, ezek a termékek zsugorodtak össze

Apró mínusz a majonéznél

A Lidl saját márkás, Kania majonéze is könnyebb lett, bár csak minimálisan: a tömeg 620 grammról 610 grammra csökkent, ami 1,6 százalékos változást jelent.

Az Aldi tésztájából eltűnt egy tasak

Az Aldi instant tésztás termékcsomagja már látványosabb módon karcsúsodott: a korábbi 340 grammos kiszerelést 255 grammos váltja, vagyis egy tasakkal kevesebb kerül a dobozba. Ez 25 százalékos mennyiségcsökkenésnek felel meg.

Kakaóporból is zsugorodnak a kiszerelések

A Coop saját márkás instant kakaóporát is átalakította: a jövőben 600 grammos csomagokat találunk a polcokon a korábbi 800 grammos helyett – ez is negyedével kisebb mennyiség. Hasonlóképp járt el korábban az Auchan is, ahol a 250 grammos kiszerelés 200 grammra csökkent.

A kakaó árának évek óta tartó drágulása miatt ezek a lépések nem meglepőek, de a fogyasztók számára így is érzékeny veszteséget jelentenek. Egyes elemzők szerint, ha a Nestlé új kísérleti programja sikerrel jár, a drágulási hullám akár meg is állhat.

Állateledelek is karcsúsodnak

Nem maradt ki a trendből a Panzi Pet sem, amely a Julius K9 bárányhúsos-rizses és marhahúsos-májas termékeinél hajtott végre 10 grammos csökkentést. Ez ugyan csak 0,8 százalékos különbség, de a jelenség kiterjedtségét jól mutatja.

Mi az a zsugorfláció?

A zsugorfláció (angolul shrinkflation) azt jelenti, hogy a termékek kiszerelése csökken, miközben az áruk változatlan marad – vagy akár nő is. Vagyis a vásárlók ugyanannyit fizetnek, de kevesebbet kapnak, ami gyakorlatilag rejtett áremelés. Közgazdászok szerint a gyártók és a kereskedők így próbálják fenntartani az árrésüket a költségek növekedése mellett. A jelenséget szinte lehetetlen teljesen visszaszorítani, hiszen a cégek akár új néven, hasonló csomagolásban is piacra dobhatják a „vékonyított” termékeket.

Mit tehet a vásárló?

A szakértők szerint a legjobb védekezés a tudatos vásárlás. Érdemes figyelni az egységárakat, és nem megszokásból levenni a polcról a terméket.

Magyarországon a szabályozás előírja, hogy a kiszerelés csökkentése esetén a gyártónak jeleznie kell ezt: a jól ismert „Vigyázzon, a termék kisebb lett!” címkével. Mindenesetre érdemes felkészülni vásárlóként arra, hogy zsugorodnak a kiszerelések kedvenc termékeiknél.

