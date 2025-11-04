Halad az avastetői vízcső-csere, okos lett már a tolózár is - fotók, videó

Hálózatrekonstrukciós munkálatok és okos tolózárkulcs próbaüzem – ezekkel a hívószavakkal invitáltak sajtótájékoztatóra az miskolci beruházás-sorozat illetékesei. A vízvezetékek cseréje, mint ismeretes, már harmadik hónapja zajlik az Avastetőn, és közeljövőben a Pesti út mentén folytatódik.

Tóth-Szántai József a vízvezetékek cseréjének helyszínén

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Vízvezetékek vesztesége kontra 20 ezer család fogyasztása

Monstre útfelújítási programot jelentettek be a borsodi megyeszékhelyen a nyáron. Első állomásaként az avastetői újraaszfaltozást aposztrofálja a miskolci önkormányzat. Ami augusztustól ténylegesen elindult, az még csak az előkészítő munka. A Mivíz, illetve az időközben lezajlott cégnév-változás folytán az ÉRV végzi a Pattantyús utcai útburkolat alatt lévő vízvezetékek, berendezések cseréjét, javítását. Azért, hogy utána tényleg megtörténhessen az útjavítás, és jóideig már ne kelljen később felbontani a flasztert.

Így írt a kezdetekről a Boon.hu még augusztus 20-án: