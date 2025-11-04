3 órája
Halad az avastetői vízcső-csere, okos lett már a tolózár is - fotók, videó
Húszezer család vízfogyasztásának mértékével illusztrálják a miskolci hálózatban évek óta elkönyvelt, a földbe szivárgó veszteséget. A vízvezetékek cseréje és a korszerűbb technológiák alkalmazása javíthat ezen a számadaton.
Hálózatrekonstrukciós munkálatok és okos tolózárkulcs próbaüzem – ezekkel a hívószavakkal invitáltak sajtótájékoztatóra az miskolci beruházás-sorozat illetékesei. A vízvezetékek cseréje, mint ismeretes, már harmadik hónapja zajlik az Avastetőn, és közeljövőben a Pesti út mentén folytatódik.
Vízvezetékek vesztesége kontra 20 ezer család fogyasztása
Monstre útfelújítási programot jelentettek be a borsodi megyeszékhelyen a nyáron. Első állomásaként az avastetői újraaszfaltozást aposztrofálja a miskolci önkormányzat. Ami augusztustól ténylegesen elindult, az még csak az előkészítő munka. A Mivíz, illetve az időközben lezajlott cégnév-változás folytán az ÉRV végzi a Pattantyús utcai útburkolat alatt lévő vízvezetékek, berendezések cseréjét, javítását. Azért, hogy utána tényleg megtörténhessen az útjavítás, és jóideig már ne kelljen később felbontani a flasztert.
Így írt a kezdetekről a Boon.hu még augusztus 20-án:
Itt kezdődik a nagy újraaszfaltozási program Miskolcon, csütörtöktől közlekedési korlátozások lesznek
Az összességében 400 millió forint értékű beruházás programjába tartozik
- az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca
- Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca
- a miskolctapolcai elágazás
- a Repülőtéri út
- az Erenyő utca (tartalék)
- a Fonoda utca (tartalék)
- Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)
Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas „ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.
Hálózatrekonstrukciós munkálatok a VízműveknélFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A hálózatrekonstrukciót a városi önkormányzattal együttműködve vezényli le az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű Zrt. Az első ütemben, aminek lezárását október közepére ígérték, de még tart, az Avastetőn, a lakótelepen, mintegy 1 kilométer hosszban újulnak meg a fővezetékek, egyes csomópontok és zárszerelvények. Ez a beruházási szakasz 150 millió forintot emészt fel. Mint a közszolgáltató cég tájékoztatásából kiolvasható, az elmúlt hetekben nap mint nap sok ezer arra járó és környékbeli által látott munkálatok során „részben nyílt árkos, részben ásás nélküli (roppantásos, irányított fúrásos) technológiával cserélték új, korszerű vezetékekre az elavult csöveket”. Mindeközben végig sikerült biztosítani a környékbeli lakóövezetekben a folyamatos ivóvízellátást.
Mobiltelefonról vezérelhetik a vízvezeték zárszerkezeteit
Stratégiai jelentőségűnek nevezte kedden délelőtt a fent említett és a továbbiakban zajló programot Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A politikus az Avastetőn beszélt V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű-ágazatért felelős államtitkára, illetve a miskolci polgármester társaságában a beruházás fontosságáról és részleteiről. „Miskolc hálózati vesztesége 60 százalék feletti volt még néhány hónappal ezelőtt” – ezt az adatot tárta a nagyközönség elé Tóth-Szántai József, s a polgármester azzal érzékeltette a jelenség mértékét, hogy „mintha 20 ezer miskolci család vízfogyasztása folyna el a föld alatt”. Ezt az arányt sikerült a közelmúltban elvégzett fejlesztések révén mintegy ötödével csökkenteni. Mint hozzátette, tudomása szerint hasonló (mértékű és gyorsaságú) beavatkozás nem volt még más magyar városban.
Új technológiával állítják helyre a vízhálózatot Miskolcon - videó!
Elhangzott, a program folytatása a Pesti út mentén várható. A második ütemben 250 milliós értékben újítják fel a fontos főútvonal alatt húzódó vezetékeket. Arról is kaptunk tájékoztatást, hogy új technológiaként úgynevezett okos (mobiltelefonról vezérelhető) tolózárkulcsot vesznek használatba, „a hozzá tartozó tolózárbélyegekkel, amely egy szoftver segítségével a zár szinte minden paraméterét ellenőrizni tudja”. Ez a megoldás lehetővé teszi a vezetékek szakaszolását az ivóvízhálózatban, ami jó szolgálatot tesz hibajavításkor, vagy a csövek mosatásakor. Az ÉRV Zrt. (amely a korábbi Mivíz Kft.-t átvéve immár a miskolci közüzemi szolgáltatás üzemelteti) egy ilyen „okos” szerelvényt vásárolt, amivel kísérleti jelleggel ötven tolózáron fog üzemeltetni.
boon.hu video
- Fejet hajtottak a hősök előtt – Miskolcon is megemlékeztek a Nemzeti Gyásznapról (fotók, videó)
- A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai
- Hatalmas lángok és füst Miskolcon, húszan voltak veszélyben! fotók-videó!
- Újranyitott a miskolci fürdő, mától bárki birtokba veheti - fotókkal, videóval
- „Beton, kávé és érzelem a vásznon” – egy alkotó, aki mélypontból építette fel művészetét - fotókkal, videóval