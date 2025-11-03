40 perce
Nosztalgia a miskolci síneken! Tátrán gyakorolnak hétfőtől a villamosvezetők
Munkanapokon újból megjelennek Miskolc sínein a 203-as pályaszámú Tátrák. A villamosok visszatérésének oka, hogy az MVK Zrt. járművezetői gyakorolnak.
Nosztalgiázhatunk: újra a síneken a Tátra villamos
Fotó: Juhász Balázs
A Tátra villamosok vezetésére szükség van, hiszen ezeken is meghatározott számú órát kell vezetniük a villamosvezetőknek ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk.
A miskolciak számára már megszokott látvány, hogy a városban kizárólag korszerű, alacsonypadlós Skoda villamosok közlekednek. November 3-tól, hétfőtől azonban egy kis nosztalgia is visszatér a sínekre.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A vasárnapi közlekedésnél erre figyeljünk! A régiségvásár miatt változások lesznek
A Tátra villamosok újra a síneken
Munkanapokon újból megjelenik a 203-as pályaszámú Tátra villamos a síneken, amelyen az MVK Zrt. járművezetői gyakorolnak, hiszen ezeken is meghatározott számú órát kell vezetniük ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk. A nosztalgikus hangulatú jármű várhatóan a hónap végéig közlekedik majd a városban.
203-as Tátra villamos indulási időpontjai munkanapokon:
Tiszai pályaudvar végállomás: 05:02, 06:24, 07:48, 09:16, 10:46, 12:16, 13:47, 15:17
Felső-Majláth végállomás: 05:45, 07:09, 08:34, 10:04, 11:34, 13:02, 14:32, 16:02
Mécsesekkel és virágokkal emlékezünk szeretteinkre mindenszentekkor - képek, videó
Miskolc néhai polgármestereire emlékezett Tóth-Szántai József
Hét keresőkutyával kutatnak az eltűnt miskolci nő után - frissül