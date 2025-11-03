Nosztalgia a miskolci síneken! Tátrán gyakorolnak hétfőtől a villamosvezetők

A Tátra villamosok vezetésére szükség van, hiszen ezeken is meghatározott számú órát kell vezetniük a villamosvezetőknek ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk.

Úton a Tátra villamosok

A miskolciak számára már megszokott látvány, hogy a városban kizárólag korszerű, alacsonypadlós Skoda villamosok közlekednek. November 3-tól, hétfőtől azonban egy kis nosztalgia is visszatér a sínekre.

