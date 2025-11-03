november 3., hétfő

Jó érzés

32 perce

Nosztalgia a miskolci síneken! Tátrán gyakorolnak hétfőtől a villamosvezetők

Munkanapokon újból megjelennek Miskolc sínein a 203-as pályaszámú Tátrák. A villamosok visszatérésének oka, hogy az MVK Zrt. járművezetői gyakorolnak.

Nosztalgiázhatunk: újra a síneken a Tátra villamos

Fotó: Juhász Balázs

A Tátra villamosok vezetésére szükség van, hiszen ezeken is meghatározott számú órát kell vezetniük a villamosvezetőknek ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk.

villamosok
Úton a Tátra villamosok

A miskolciak számára már megszokott látvány, hogy a városban kizárólag korszerű, alacsonypadlós Skoda villamosok közlekednek. November 3-tól, hétfőtől azonban egy kis nosztalgia is visszatér a sínekre. 
A Tátra villamosok újra a síneken

Munkanapokon újból megjelenik a 203-as pályaszámú Tátra villamos a síneken, amelyen az MVK Zrt. járművezetői gyakorolnak, hiszen ezeken is meghatározott számú órát kell vezetniük ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk. A nosztalgikus hangulatú jármű várhatóan a hónap végéig közlekedik majd a városban.

203-as Tátra villamos indulási időpontjai munkanapokon:

Tiszai pályaudvar végállomás: 05:02, 06:24, 07:48, 09:16, 10:46, 12:16, 13:47, 15:17

Felső-Majláth végállomás: 05:45, 07:09, 08:34, 10:04, 11:34, 13:02, 14:32, 16:02

 

