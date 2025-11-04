Mutatjuk, kit tüntettek ki a Vármegye Védelméért Díjjal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Védelmi Bizottság javaslatára idén is átadták a Vármegye Védelméért Díjat. A kitüntetés célja, hogy elismerje mindazokat, akik munkájukkal, vezetői tevékenységükkel vagy szakmai példamutatásukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságának, védelmi képességének és együttműködési rendszerének fejlesztéséhez.

Átadták a Vármegye Védelméért Díjat

Forrás: Facebook/Alakszai Zoltán

A biztonság szolgálatáért jár a Vármegye Védelméért Díj

Az elismerést idén Czinege László rendőr dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője vehette át. A kitüntetéssel a Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a tábornok sokéves, kiemelkedő szakmai és vezetői munkáját méltatta, amely nagyban hozzájárult a vármegye közbiztonságának megerősítéséhez és a védelmi együttműködés hatékony működéséhez.

