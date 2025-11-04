1 órája
Mutatjuk, kit tüntettek ki a Vármegye Védelméért Díjjal
Az idei évben is átadták a vármegye egyik legrangosabb elismerését. A Vármegye Védelméért Díjat minden évben olyan szakember kapja, aki kiemelkedő munkát végez a térség biztonságáért és a védelmi feladatok támogatásáért.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Területi Védelmi Bizottság javaslatára idén is átadták a Vármegye Védelméért Díjat. A kitüntetés célja, hogy elismerje mindazokat, akik munkájukkal, vezetői tevékenységükkel vagy szakmai példamutatásukkal hozzájárulnak a vármegye biztonságának, védelmi képességének és együttműködési rendszerének fejlesztéséhez.
A biztonság szolgálatáért jár a Vármegye Védelméért Díj
Az elismerést idén Czinege László rendőr dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője vehette át. A kitüntetéssel a Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a tábornok sokéves, kiemelkedő szakmai és vezetői munkáját méltatta, amely nagyban hozzájárult a vármegye közbiztonságának megerősítéséhez és a védelmi együttműködés hatékony működéséhez.
