51 perce
Semmiképp se használd! Veszélyes anyag oldódhat ki ebből a konyhai eszközből
Kínai gyártmányú, de német terjesztésű műanyagtálcákról derült ki valami rossz, valami ijesztő. Termékvisszahívásra kellett fanyalodni a magyar hatóságnak.
Termékvisszahívásról posztolt a világhálón a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldal.
Termékvisszahívás: kínai melamin tálca a hunyó
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a legnépszerűbb közösségi médiás felületen futtatott hírcsatornája arról értesítette a nagyközönséget, hogy termékvisszahívást rendelt el a „TEDi” márkanév alatt kapható kínai tálcákra vonatkozóan. A lépés hivatalos indoka: formaldehid-kioldódás miatt.
„Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó melamin tálcákból” – szól a közlemény. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság a probléma felbukkanása nyomán felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Ha ilyet vásárolt, nehogy használja! Rákkeltő hatású!
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az állami hatóságunk nyomon követi – tartalmazza az ígéretet a bejelentés.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- A termékek megnevezése: Melamin tálca
- Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
- Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
- Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)
- Termékvisszahívás oka: határérték feletti formaldehid-kioldódás.
A tájékoztatás szerinti szakmai háttér az alábbi:
A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.
Ha ilyet vettél, azonnal dobd ki! - Rákkeltő anyag miatt hívták vissza a terméket
A fogyasztóvédelmi hatóság azzal zárja friss közleményét, hogy
❗ Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja! 🚫
