november 1., szombat

Marianna névnap

13°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

51 perce

Semmiképp se használd! Veszélyes anyag oldódhat ki ebből a konyhai eszközből

Címkék#fogyasztóvédelmi hatóság#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#műanyag#fogyasztóvédelmi#Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság#termékvisszahívás#formaldehid#kínai#kereskedelem#melamin

Kínai gyártmányú, de német terjesztésű műanyagtálcákról derült ki valami rossz, valami ijesztő. Termékvisszahívásra kellett fanyalodni a magyar hatóságnak.

Boon.hu

Termékvisszahívásról posztolt a világhálón a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldal.

termékvisszahívás
Termékvisszahívás – a tét akár egészségkárosodás is lehetne
Forrás: bama.hu

Termékvisszahívás: kínai melamin tálca a hunyó

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a legnépszerűbb közösségi médiás felületen futtatott hírcsatornája arról értesítette a nagyközönséget, hogy termékvisszahívást rendelt el a „TEDi” márkanév alatt kapható kínai tálcákra vonatkozóan. A lépés hivatalos indoka: formaldehid-kioldódás miatt.

„Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó melamin tálcákból” – szól a közlemény. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság a probléma felbukkanása nyomán felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az állami hatóságunk nyomon követi – tartalmazza az ígéretet a bejelentés.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • A termékek megnevezése: Melamin tálca
  • Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
  • Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
  • Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)
  • Termékvisszahívás oka: határérték feletti formaldehid-kioldódás.

A tájékoztatás szerinti szakmai háttér az alábbi:

A formaldehid élelmiszerekbe történő kioldódása általában szennyezőanyagként az élelmiszerrel érintkező anyagokból származik. A leggyakoribb és legtöbbször ellenőrzött probléma a műanyag edényekből, különösen a melamin-formaldehid gyantát tartalmazó termékekből való kioldódás, amit törésálló tulajdonságuk és sima felületük miatt előszeretettel használnak konyhai eszközökként. A formaldehid olyan vegyület, amelyet főként műanyag gyanták, ragasztók előállításához használnak, de megtalálható a kipufogógázokban és a cigarettafüstben is, szervezetbe kerülve hosszútávon növelheti bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.

A fogyasztóvédelmi hatóság azzal zárja friss közleményét, hogy

❗ Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja! 🚫

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu