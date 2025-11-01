Semmiképp se használd! Veszélyes anyag oldódhat ki ebből a konyhai eszközből

Termékvisszahívásról posztolt a világhálón a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldal.

Termékvisszahívás – a tét akár egészségkárosodás is lehetne

Forrás: bama.hu

Termékvisszahívás: kínai melamin tálca a hunyó

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a legnépszerűbb közösségi médiás felületen futtatott hírcsatornája arról értesítette a nagyközönséget, hogy termékvisszahívást rendelt el a „TEDi” márkanév alatt kapható kínai tálcákra vonatkozóan. A lépés hivatalos indoka: formaldehid-kioldódás miatt.

„Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki Kínából származó melamin tálcákból” – szól a közlemény. A termékekből a német TEDi GmbH & Co. KG forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett a TEDi üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság a probléma felbukkanása nyomán felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, TEDi Árukereskedelmi Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.