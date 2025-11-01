Mindenszentek és halottak napja
Tizenhat temetőt tett rendbe a miskolci önkormányzat
Felkészültek a mindenszenteki és a halottak napi megemlékezésekre.
Miskolc alpolgármestere elmondta, hogy elszállították az illegális hulladékot, rendezték a temetők környezetét és odafigyeltek a sírkertek környékén lévő útburkolati felfestésre.
Hollósy András a Facebook oldalán tette közzé azt a videót, amelyben beszámol minderről.
Mindenszentekre és Halottak Napjára igyekeztünk mindenhol méltó körülményeket teremteni
– írta a bejegyzéshez.
