november 1., szombat

Marianna névnap

14°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenszentek és halottak napja

39 perce

Tizenhat temetőt tett rendbe a miskolci önkormányzat

Címkék#Halottak napja#mindenszentek#temető#Miskolc

Felkészültek a mindenszenteki és a halottak napi megemlékezésekre.

Miskolc alpolgármestere elmondta, hogy elszállították az illegális hulladékot, rendezték a temetők környezetét és odafigyeltek a sírkertek környékén lévő útburkolati felfestésre.

Mindenszentekre és halottak napjára tizenhat miskolci temetőt tett rendbe a miskolci önkormányzat.
Tizenhat miskolci temetőt tett rendbe az önkormányzat (a fotó illusztráció)
Fotó: Takács Joci

Hollósy András a Facebook oldalán tette közzé azt a videót, amelyben beszámol minderről.

Mindenszentekre és Halottak Napjára igyekeztünk mindenhol méltó körülményeket teremteni

– írta a bejegyzéshez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu