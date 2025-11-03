Felesleges a téli gumi? - Már állnak a sorok a szerelőműhelyeknél

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A hőmérséklet döntő tényező

A szakemberek általános ajánlása szerint +7 °C alatt már érdemes téli gumira váltani.

A nyári gumik ugyanis ilyen hőmérsékleten megkeményednek, elveszítik tapadásukat, így a fékút jelentősen megnő. A téli abroncsok ezzel szemben speciális gumikeverékkel készülnek, amelyek hidegben is rugalmasak maradnak, ezáltal sokkal jobb tapadást és irányíthatóságot biztosítanak.

Tapadás és fékút

A téli gumi életet menthet havas, jeges vagy nedves útfelületen. A különbség a nyári és a téli gumik között óriási lehet. Mérések szerint akár több tíz méterrel is hosszabb lehet a fékút, ha valaki nyári gumival közlekedik télen. Ez városi forgalomban is komoly veszélyt jelenthet, például egy zebrán átkelő gyalogos esetében.

A futófelület mintázata is más. A téli gumik mélyebb barázdákkal és sűrűbb lamellákkal rendelkeznek, amelyek segítenek elvezetni a havat, sarat és vizet a gumi alól.

Ez csökkenti az aquaplaning (vízreúszás) veszélyét, és jobb irányíthatóságot biztosít csúszós úton is.

Ajánlott-e a kompromisszumos megoldás – Téli gumi helyett négyévszakos

Sokan azért halogatják a cserét, mert költségesnek tartják a két garnitúra gumit. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a két szett váltakozó használatával mindkettő élettartama megnő, tehát hosszú távon nem jelent többletkiadást.

Van viszont egy másik alternatíva is, ez a négyévszakos gumi. Ahogyan azt Salap Tamás, a TopSpeed Gumiszerviz tulajdonosától megtudtuk, egyre többen választják ezt a megoldást, de nem ajánlja.

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan, akik négyévszakos gumival közlekednek, nem veszik észre az esetleges hibákat, mert nem járnak gumiszervizbe. Javaslom, hogy a négyévszakos gumit is ellenőriztessék le félévenként egy szerelőműhelyben, ahol a szakember meg tudja állapítani, alkalmas-e még a közlekedésre, ha kell javítja vagy javasolja annak cseréjét

- mondta.