Kompromisszum

49 perce

Felesleges a téli gumi? - Már állnak a sorok a szerelőműhelyeknél

Eljött a november, a gumicsere hónapja. Ezért most utánajártunk, valóban szükség van-e még Magyarországon téli gumira.

Boon.hu

Délután ugyan még viszonylag meleg van, viszont reggel, este és éjszaka már a fagyponthoz is közelíthet a hőmérséklet. Ilyenkor az autósok elkezdik megrohamozni a szerelőműhelyeket, és hiába vannak, akik az utolsó utáni pillanatra hagyják, így is állnak a sorok. De kell az a téli gumi? Nem jobb egy négyévszakos? A válaszokat most itt megtalálja:

Még mindig kell a téli gumi
Fotó: Gál Gábor

A hőmérséklet döntő tényező 

A szakemberek általános ajánlása szerint +7 °C alatt már érdemes téli gumira váltani.

 A nyári gumik ugyanis ilyen hőmérsékleten megkeményednek, elveszítik tapadásukat, így a fékút jelentősen megnő. A téli abroncsok ezzel szemben speciális gumikeverékkel készülnek, amelyek hidegben is rugalmasak maradnak, ezáltal sokkal jobb tapadást és irányíthatóságot biztosítanak.

Tapadás és fékút 

A téli gumi életet menthet havas, jeges vagy nedves útfelületen. A különbség a nyári és a téli gumik között óriási lehet. Mérések szerint akár több tíz méterrel is hosszabb lehet a fékút, ha valaki nyári gumival közlekedik télen. Ez városi forgalomban is komoly veszélyt jelenthet, például egy zebrán átkelő gyalogos esetében.

A futófelület mintázata is más. A téli gumik mélyebb barázdákkal és sűrűbb lamellákkal rendelkeznek, amelyek segítenek elvezetni a havat, sarat és vizet a gumi alól. 

Ez csökkenti az aquaplaning (vízreúszás) veszélyét, és jobb irányíthatóságot biztosít csúszós úton is.

Ajánlott-e a kompromisszumos megoldás – Téli gumi helyett négyévszakos

Sokan azért halogatják a cserét, mert költségesnek tartják a két garnitúra gumit. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a két szett váltakozó használatával mindkettő élettartama megnő, tehát hosszú távon nem jelent többletkiadást.

Van viszont egy másik alternatíva is, ez a négyévszakos gumi. Ahogyan azt Salap Tamás, a TopSpeed Gumiszerviz tulajdonosától megtudtuk, egyre többen választják ezt a megoldást, de nem ajánlja.

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan, akik négyévszakos gumival közlekednek, nem veszik észre az esetleges hibákat, mert nem járnak gumiszervizbe. Javaslom, hogy a négyévszakos gumit is ellenőriztessék le félévenként egy szerelőműhelyben, ahol a szakember meg tudja állapítani, alkalmas-e még a közlekedésre, ha kell javítja vagy javasolja annak cseréjét 

- mondta.

 

