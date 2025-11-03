49 perce
Felesleges a téli gumi? - Már állnak a sorok a szerelőműhelyeknél
Eljött a november, a gumicsere hónapja. Ezért most utánajártunk, valóban szükség van-e még Magyarországon téli gumira.
Délután ugyan még viszonylag meleg van, viszont reggel, este és éjszaka már a fagyponthoz is közelíthet a hőmérséklet. Ilyenkor az autósok elkezdik megrohamozni a szerelőműhelyeket, és hiába vannak, akik az utolsó utáni pillanatra hagyják, így is állnak a sorok. De kell az a téli gumi? Nem jobb egy négyévszakos? A válaszokat most itt megtalálja:
A hőmérséklet döntő tényező
A szakemberek általános ajánlása szerint +7 °C alatt már érdemes téli gumira váltani.
A nyári gumik ugyanis ilyen hőmérsékleten megkeményednek, elveszítik tapadásukat, így a fékút jelentősen megnő. A téli abroncsok ezzel szemben speciális gumikeverékkel készülnek, amelyek hidegben is rugalmasak maradnak, ezáltal sokkal jobb tapadást és irányíthatóságot biztosítanak.
Tapadás és fékút
A téli gumi életet menthet havas, jeges vagy nedves útfelületen. A különbség a nyári és a téli gumik között óriási lehet. Mérések szerint akár több tíz méterrel is hosszabb lehet a fékút, ha valaki nyári gumival közlekedik télen. Ez városi forgalomban is komoly veszélyt jelenthet, például egy zebrán átkelő gyalogos esetében.
A futófelület mintázata is más. A téli gumik mélyebb barázdákkal és sűrűbb lamellákkal rendelkeznek, amelyek segítenek elvezetni a havat, sarat és vizet a gumi alól.
Ez csökkenti az aquaplaning (vízreúszás) veszélyét, és jobb irányíthatóságot biztosít csúszós úton is.
Ajánlott-e a kompromisszumos megoldás – Téli gumi helyett négyévszakos
Sokan azért halogatják a cserét, mert költségesnek tartják a két garnitúra gumit. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy a két szett váltakozó használatával mindkettő élettartama megnő, tehát hosszú távon nem jelent többletkiadást.
Van viszont egy másik alternatíva is, ez a négyévszakos gumi. Ahogyan azt Salap Tamás, a TopSpeed Gumiszerviz tulajdonosától megtudtuk, egyre többen választják ezt a megoldást, de nem ajánlja.
A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan, akik négyévszakos gumival közlekednek, nem veszik észre az esetleges hibákat, mert nem járnak gumiszervizbe. Javaslom, hogy a négyévszakos gumit is ellenőriztessék le félévenként egy szerelőműhelyben, ahol a szakember meg tudja állapítani, alkalmas-e még a közlekedésre, ha kell javítja vagy javasolja annak cseréjét
- mondta.
